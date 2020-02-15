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15.02.2020 - 09:45 | | İHA

Kavşak yapımı sırasında mafya üyelerinin iskeletleri ortaya çıktı!

Rusya’da bir kavşak kazısı sırasında iskeletler ortaya çıktı. İskeletlerin 90’lı yıllarda öldürülen Rus mafyası üyelerine ait olduğu tahmin ediliyor.

Kavşak yapımı sırasında mafya üyelerinin iskeletleri ortaya çıktı!

Rusya’nın başkenti Moskova’da bir inşaat firması yeni kavşak yapımı için kazı yaparken kemikler ortaya çıktı. İşçiler çıkan iskeletleri görünce polisi arayarak durumu bildirdi. Çalışma alanına gelen polisler, kavşak çalışmasını durdurarak bölgede inceleme yaptı. Yapılan incelemede toprak altında 3 kişiye ait iskeletler bulundu. Bölge savcılığı tarafından yapılan soruşturmaya göre cesetlerin 90’lı yıllarda Rus mafyaları arasında çıkan çatışmada ölen ve ortadan kaybolan 3 kişiye ait olduğu sanılırken, adli tıp ekipleri cesetlerin kimliklerini araştırıyor.

Savcılık tarafından yapılan açıklamada, iskeletlerin ortaya çıktığı noktada başka kişilere ait cesetlerin de ortaya çıkabileceği belirtilerek, kazı işlemlerine devam edildiği ve dönemin Rus mafyası çekişmesinden ortaya çıkan dava dosyalarının tekrar açıldığı ifade edildi.

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