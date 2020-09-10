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10.09.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER

Kayalığa sürdü ailesini kurtardı

İngiltere’nin Devon bölgesinde 6 kişilik ailesiyle denize açılan bir baba, teknesinin su almaya başlaması üzerine “cesur kararıyla” herkesin hayatını kurtardı.

Kayalığa sürdü ailesini kurtardı

Baba, su almaya başlayan tekneyi hızlı bir planlamayla kayalıkların üzerine sürdü. 7 metrelik tekne kayalığa çarptı ve karaya oturdu. Böylece teknenin batması önlendi. Olay yerine gelen kurtarma ekibi, önce teknede bulunan 1’i bebek 3 çocuğu daha sonra da diğer aile üyelerini karaya çıkardı.

21 saat sonra bulunduIğdır'da kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı öne sürülen çoban 21 saat sonra bulundu.
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