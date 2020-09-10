Kayalığa sürdü ailesini kurtardı

Baba, su almaya başlayan tekneyi hızlı bir planlamayla kayalıkların üzerine sürdü. 7 metrelik tekne kayalığa çarptı ve karaya oturdu. Böylece teknenin batması önlendi. Olay yerine gelen kurtarma ekibi, önce teknede bulunan 1’i bebek 3 çocuğu daha sonra da diğer aile üyelerini karaya çıkardı.



