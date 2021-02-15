Kaybolan balıkçı, timsahın karnından çıktı

Kalıntıların en son perşembe günü iki buçuk metrelik kayığıyla ülkenin kuzeydoğusundaki Hinchinbrook Adası'ndan açılan yaşlı adama ait olduğu tahmin ediliyor. Eşinin radyo üzerinden de temas kuramadığını polise bildirdiği Andrew Heard'ün kayığı, cuma gününün ilk saatlerinde alabora olmuş halde bulunmuştu. Görülen hasar, timsah saldırısı ihtimalini kuvvetlendirmişti.

Cuma gecesi bölgede insan kalıntıları bulundu, ertesi gün de 4 metreden uzun bir tuzlu su timsahı görüldü. Yakalanan timsah öldürüldü ve içine bakıldı.

Çevre ve Bilim Departmanı'ndan yapılan açıklamada, timsahın içinden çıkan kalıntıların kaybolan şahsa ait olduğunun tahmin edildiği ve kesin sonuçların beklendiği belirtildi.

Bugün bir açıklama daha yayımlayan departman, günün ilk saatlerinde yaklaşık üç metrelik bir timsahın daha yakalanarak öldürüldüğünü duyurdu. Bu hayvana da otopsi yapılarak herhangi birisini öldürüp öldürülmediğine bakılacak.

Son haftalarda bu olayın da yaşandığı Queensland'de iki timsah saldırısı daha kayıtlara geçmişti.

Ocak sonunda 40'lı yaşlarındaki bir adam, kafasını ısıran timsahın çenesini elleriyle açarak saldırıdan kurtulmuştu.

Bu olayın üzerinden henüz günler geçmişken 22 yaşındaki bir erkek, yüzerken üç buçuk metrelik bir timsahın saldırısından ölümcül yaralar almadan kurtulmayı başarmıştı. Sonrasında tuzağa düşürülen timsah öldürülmüştü.

Yetkililer, timsahların çiftleşme dönemi olduğu için halka bir kez daha dikkatli olma uyarısında bulundu.

Kaynak: Independent Türkçe