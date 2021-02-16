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16.02.2021 - 17:50 | | AA

Kayıp Arap Prenses'in ilk görüntüsü! BBC dünyayı sarstı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkan Yardımcısı ve Başbakanı Şeyh Muhammed bin Raşid el Maktum'un 2018'de ülkeden kaçmaya çalışırken yakalanan kızı Prenses Latife, arkadaşlarına gönderdiği videolarda babasını kendisini rehin tutmakla suçladı.

Kayıp Arap Prenses'in ilk görüntüsü! BBC dünyayı sarstı

BBC'nin haberine göre, videolar, Prenses Latife'nin ülkeye zorla götürülmesinin ardındaki aylarda telefonla çekildi. Banyoda kaydedilen görüntülerde, Prenses Latife nasıl kaçırıldığını anlattı.

Kaçtığı tekneden onu almaya gelen askerlere direndiğini, tekme attığını hatta bir komandonun kolunu ısırdığını söyleyen Prenses Latife, ilaçla uyutulup bilinci kapalı halde özel bir jetle Dubai'ye geri götürüldüğünü belirtti.

Prenses Latife, aynı zamanda Dubai Emiri de olan babasının kendisini tıbbi veya yasal yardıma erişimi olmadan, pencere ve kapıları kapalı ve polisler tarafından korunan bir villada tek başına rehin tuttuğunu vurguladı.

Mesajlar, "Latife'yi serbest bırakın" adlı kampanyayı yürüten Prenses'in yakın arkadaşı Tiina Jauhiainen, kuzeni Marcus Essabri ve insan hakları avukatı David Haigh tarafından BBC'ye verildi.

Prenses Latife, bir Fransız'ın yardımıyla 2018'de ülkeyi deniz yoluyla terk etmeye çalışırken Hindistan açıklarında yakalanmış ve geri götürülmüştü.

Dünya çapında pek çok insan hakları savunucusu, Latifa'nın istememesine rağmen ülkeye götürüldüğünü ve bunun bir "kaçırılma" olduğunu belirtmişti.

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