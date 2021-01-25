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25.01.2021 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ

‘Kayıp Melekler Operasyonu’nda 33 çocuk kurtarıldı

ABD Federal Soruşturma Bürosu FBI’ın 11 Ocak’ta başlattığı “Kayıp Melekler Operasyonu” adlı büyük çaplı insan kaçakçılığı soruşturmasında, 8’i cinsel istismara uğrayan 33 kayıp çocuk bulundu.

‘Kayıp Melekler Operasyonu’nda 33 çocuk kurtarıldı

FBI, Los Angeles Polis Departmanı, Los Angeles Şerif Departmanı ve iki düzineden fazla yerel kanun uygulayıcı kurumun ortak çalıştığı soruşturmada, kayıp çocukları tespit etmek ve bulmak için çok sayıda ajanın görev yaptığı açıklandı. Çocukların çeteler tarafından fuhuş sektörü de dahil olmak üzere birçok suçta kullanıldığı belirtildi.

Operasyonda insan kaçakçıları gözaltına alınırken, çocuk mağdurlardan bazılarının da hırsızlık gibi suçlardan tutuklandığı bildirildi. FBI Direktör Yardımcısı Kristi Johnson, “FBI, günümüz köleliğini insan kaçakçılığı olarak görüyor ve fuhuşta kullanılan çocukları kurtarmak için mücadele ediyor” dedi.

ABD’de fuhuş ve işçi kaçakçılığının arttığı belirtilirken, FBI’ın 2020’de başlattığı 664 insan kaçakçılığı soruşturmasının 473 kaçakçının tutuklanmasıyla sonuçlandığı aktarıldı.

Londra'da kar yağışıİngiltere'nin başkenti Londra'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte, halk soğuk havaya rağmen soluğu parklarda aldı.
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