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25.03.2020 - 01:18 | | AA

KDC'de corona virüs nedeniyle acil durum ilan edildi! Başkent karantinaya alındı

Gelen son dakika haberine göre; Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde artan yeni tip corona virüs (covid-19) vakaları nedeniyle acil durum ilan edildiği bildirildi.

KDC'de corona virüs nedeniyle acil durum ilan edildi! Başkent karantinaya alındı

 

Ulusal basındaki haberlere göre, Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi televizyondan yaptığı açıklamada, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla acil durum ilan ettiğini ve vakaların tümünün görüldüğü başkent Kinşasa'nın karantinaya alındığını belirtti.

Tshisekedi, Kinşasa ile diğer iller arası tüm seyahatlerin ikinci bir emre kadar yasaklandığını kaydetti.

Ülkede toplamda 45 koronavirüs vakası görülürken, bunların 3'ü hayatını kaybetti, 1'i de iyileşti.

Fildişi Sahili'nde vaka sayısı 73'e çıktı

Fildişi Sahili'nde 22 ve 23 Mart'ta 48 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi. Toplam vaka sayısı 73'e çıktı. Fildişi Sahili'nde dün akşam acil durum ve kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, şehirler arası seyahat yasaklanmıştı.

Bağcılar'da kafasına kolonya dökülen yaşlı adamın oğlu konuştuBağcılar'da yüzüne zorla maske takılan ve kafasına kolonya dökülen yaşlı vatandaşın oğlu konuştu. Ahmet Öztürk, görüntülerin sosyal medyada yayılmasını durdurmaya çalıştığını ancak başaramadığını söyledi.
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