Kendilerini parlamentoya kilitlediler

20 kadın göğüsleri açık bir şekilde, boyunlarına bağladıkları bisiklet kilitlerini kullanarak kendilerini Londra’daki Westminster Sarayı’nın kapılarına bağladı. Eylemcilerin vücutlarının üzerinde iklim krizinin sonuçlarını gösteren “kıtlık”, “yerinden olma” ve “şiddet” gibi ifadeler yazılıydı. Olay yerine gelen güvenlik güçleri eylemcileri gözaltına aldı.