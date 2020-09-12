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12.09.2020 - 07:00 |

Kendilerini parlamentoya kilitlediler

İngiltere’de Extinction Rebellion (Yok Oluş İsyanı) adlı çevreci grubun aktivistleri, iklim krizinin acil durumu hakkındaki “çıplak gerçeğe” dikkat çekmek için kendilerini “yarı çıplak” bir şekilde İngiliz parlamentosunun bariyerlerine kilitledi.

Kendilerini parlamentoya kilitlediler

20 kadın göğüsleri açık bir şekilde, boyunlarına bağladıkları bisiklet kilitlerini kullanarak kendilerini Londra’daki Westminster Sarayı’nın kapılarına bağladı. Eylemcilerin vücutlarının üzerinde iklim krizinin sonuçlarını gösteren “kıtlık”, “yerinden olma” ve “şiddet” gibi ifadeler yazılıydı. Olay yerine gelen güvenlik güçleri eylemcileri gözaltına aldı.

Temizliğe gittiği evden 10 bin 400 euro çaldıÇanakkale'de temizliğe gittiği S.S.'nin (53) evinden 10 bin 400 euro (Yaklaşık 92 bin lira) çalan N.K. (33) adlı kadın, gözaltına alındı. N.K.'nin 6 yıl önce de ailesi ile birlikte yaşadığı evden 35 bin lira çaldığı belirtildi.
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