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05.02.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER

Kendini köprüye bağladı

ABD’li oyuncu Joaquin Phoenix (45) İngiltere’nin başkenti Londra’da önceki gün düzenlenen BAFTA töreninde “En İyi Erkek Oyuncu” ödülü almasından saatler önce hayvan hakları eylemine katıldı.

Kendini köprüye bağladı

Ünlü oyuncunun “Vegan (hayvan ve hayvansal ürünler tüketmeyenler) olun” çağrısında bulunulan eylem sırasında Londra’nın sembollerinden Tower Bridge’e kendisini bağladığı ortaya çıktı. 

Çamlıca Kulesi’nde inşaat çalışmalarında sona gelindiÇamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan antenlerin ve kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında sona yaklaşılıyor. 365 metre yüksekliğindeki kulenin alt kısmının da tamamlandığı görüldü. Kuledeki çalışmalarda gelinen son durum ise havadan görüntülendi.
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