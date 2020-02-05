Kendini köprüye bağladı

Ünlü oyuncunun “Vegan (hayvan ve hayvansal ürünler tüketmeyenler) olun” çağrısında bulunulan eylem sırasında Londra’nın sembollerinden Tower Bridge’e kendisini bağladığı ortaya çıktı.
Çamlıca Kulesi’nde inşaat çalışmalarında sona gelindiÇamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan antenlerin ve kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında sona yaklaşılıyor. 365 metre yüksekliğindeki kulenin alt kısmının da tamamlandığı görüldü. Kuledeki çalışmalarda gelinen son durum ise havadan görüntülendi.