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18.10.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ

Kennedy’nin suikasta uğradığı gün kullandığı otomobil 375 bin dolara satıldı

ABD’nin eski başkanlarından John F. Kennedy’nin suikasta uğradığı 22 Kasım 1963’te kullandığı “Lincoln Continental” marka otomobil, 375 bin dolara alıcı buldu

Kennedy’nin suikasta uğradığı gün kullandığı otomobil 375 bin dolara satıldı

ABD’nin eski başkanlarından John F. Kennedy (46) Dallas’ta 22 Kasım 1963’te uğradığı suikastta yaşamını yitirmişti. Kennedy’nin öldürüldüğü günün sabahında seyahat ettiği “Lincoln Continental” marka araç açık artırmada satıldı. Tarihi önemi bulunan otomobil, Bonhams müzayede evi tarafından 375 bin dolara satıldı. 500 bin dolara satılması beklenen otomobil, bu fiyatın oldukça altında bir rakama alıcı buldu. Bunun nedeni ise bu otomobilin, Kennedy’nin içinde öldüğü araç olmaması.

Döşemeleri orijinal

Başkan Kennedy bu aracın bir eşinin içinde kurşunlanarak öldürülmüştü. Satılan araç ise Kennedy’nin aynı gün kullandığı başka bir otomobil. Başkanın suikasta kurban gittiği araç, Michigan’daki Henry Ford Müzesi’nde sergileniyor ve onun paha biçilemez olduğu ifade ediliyor. Satılan lüks aracın motorunun değiştiği ve boyandığı, ancak iç döşemelerinin orijinal olduğu açıklandı. Aynı açık artırmada Kennedy’ye ait başka eşyalar da satıldı. Satılan 650 eşya arasında olan Kennedy’nin pilot ceketi 250 bin dolara alıcı buldu.

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