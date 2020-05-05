Kepenkler açıldı halk sokağa çıktı

Çin, Vuhan’dan dünyaya yayılan yeni tip koranavirüs Kovid-19 salgınından en ağır etkilenen ilk Avrupa ülkesi olan İtalya’da günlük ölümlerin 200’ün altına düşmesinin ardından tüm ülkede alınan karantina tedbirleri hafifletildi. Sekiz haftadan bu yana evlerinden zorunlu haller dışında çıkmayan İtalyanlar, 21 Mart’tan bu yana ilk kez sokağa çıktı. 210 binden fazla hasta sayısıyla dünyada en fazla vaka görülen 3’üncü ülke konumunda olan, 29 bin 79 can kaybıyla ABD’nin ardından ikinci sırada yer alan İtalya’da ilk vaka 20 Şubat’ta, ilk ölüm de 21 Şubat’ta kayıtlara geçmişti. Salgının en ağır evresinde günlük can kaybı sayısının 900’ü aştığı ülkede sekiz haftadır ekonomik faaliyetler ve vatandaşların sokak özgürlüğü sınırlandırılmıştı.

Hasret giderme izni

İtalya’da dün üretim, inşaat ve toptan satış sektörleri başta olmak üzere bazı işletmeler yeniden açıldı, 4 milyondan fazla çalışan işine döndü. Ülkede dünden itibaren halk, alışveriş ve eczane dışında, 1 metrelik sosyal mesafeyi korumak şartıyla aile yakınlarıyla da görüşmeye başladı. Restoranlar, kafeler bu aşamada paket servis için açılabilecek ve sınırlı sayıda müşteriye, güvenli mesafe ve maske kurallarına uyarak hizmet verebilecek. Restoranlar, 1 Haziran’da tam olarak açılacak. Park ve bahçelerin de açıldığı ülkenin kuzeyinde yaşayan pek çok kişinin, bölgeler arası seyahatin yasak olmasına rağmen aile yakınlarını ziyareti gerekçe göstererek güney kentlerine gittiği belirtildi.

Ülke genelinde 11 Mayıs’ta sergi, müzeler ve kütüphaneler, 1 Haziran’da ise kafeler, restoran ve kuaförler açılacak. Okullar ise eylül ayına kadar kapalı kalacak.

Özlemin fotoğrafı

İtalya ikinci aşamada gruplar halinde olmamak kaydıyla “altıncı göbeğe kadar akrabaları” ziyarete onay verdi. Tartışma yaratan bu karar sonrası ülkede görüşmesine izin verilecek yakınlar arasına “hısım, akraba, eşler, birlikte yaşayanlar, evli olmayan sabit çiftler ve istikrarlı duygusal ilişkiye sahip olanlar” da dahil edildi. Hükümetin bu kararıyla birlikte dün ülkede duygusal anlar yaşandı. İtalya’da yaşayan Domenico di Massa ve Mariantonia Gangemi çifti de torunları Cecilia’yla aylar sonra ilk kez görüştü. 2 ay sonra torunlarına doya doyan sarılan çift torunlarıyla hasret giderdi.

Fransa’dan Avrupa’ya izin

Fransa Cumhurbaşkanlığı, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Schengen bölgesi ve İngiltere’den ülkeye girenlerin 2 haftalık karantina uygulamasına tabi tutulmayacağı açıklandı. Hükümet daha önce Kovid-19 kriziyle mücadele için ilan edilen olağanüstü halin en az 24 Temmuz’a kadar uzatılacağını ve Fransa’ya giren herkesin 2 hafta karantinada kalacağını açıklamıştı. Fransa’da 11 Mayıs’tan itibaren kısıtlamaların esnetilmesi planlanıyor.

42 gün sonra gelen özgürlük

Normalleşme sürecinin başladığı bir diğer ülke de Yunanistan oldu. Ülkede sokağa çıkma yasağı 42 gün sonra kaldırıldı. Kapatılan kitapçılar, kırtasiyeler, elektronik eşya satan mağazaları, ayakkabı tamircileri, çiçekçiler ve kuaförler dün açıldı. 23 Mart’ta sokağa çıkma yasağı ilan edilen ülkede, 1008 saatlik yasak pazartesi sabah 6’da sona erdi. Can kaybının 146, vaka sayısının 2 bin 632 olduğu Yunanistan’da diğer perakende satış mağazaları 11 Mayıs’ta açılacak. Kafe ve restoranların açılması ise 1 Haziran’ı bulacak. Lise son sınıflar, 11 Mayıs’ta ders başı yapacak.

İçki kuyruğu

Hindistan’da 25 Mart’ta yürürlüğe giren karantina önlemleri 17 Mayıs’a kadar uzatıldı. 42 binden fazla vakanın bulunduğu ülkede vaka sayısına göre kentlerde önlemler hafifletilecek. Duyurunun ardından başkent Yeni Delhi’de bazı dükkânlar ve ofisler iş başı yaptı, içki satan dükkânların önünde metrelerce kuyruk oluştu. Polis ise sosyal mesafe kuralına uymayanları ve kuyruğa girenleri sopalarla kovaladı.

Vietnam’da okullar açıldı

Vietnam’da Kovid-19 yayılmasına engel olmak için 3 aydır kapalı olan okullar yeniden açılmaya başladı. Öğrencilerin yeniden eğitime başladığı okullarda salgın riskini en aza indirmek için maske takma zorunluluğu getirildi.Ülkede bugüne kadar 271 Kovid-19 vakası tespit edilirken, virüs nedeniyle can kaybı kaydedilmedi.