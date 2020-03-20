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20.03.2020 - 07:00 |

Kerimova’ya 13 yıl hapis

Kerimova’ya 13 yıl hapis

Taşkent Ceza Mahkemesi, Özbekistan eski Devlet Başkanı İslam Kerimov’un kızı Gülnara Kerimova’yı 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. İslam Kerimov’un ölümünün ardından hakkında başlatılan organize suç, yolsuzluk, para aklama ve benzeri suçlara ilişkin soruşturmalar nedeniyle gözaltına alınan Kerimova, hapse mahkum edildi. Kerimova’nın ceza süresinin 21 Ağustos 2015’ten itibaren hesaplanmasına karar verildi. Davanın diğer sanıkları da 17-20 yıl arasında hüküm giydi. Gülnara Kerimova, Mart 2019’dan beri Taşkent’in Zangiata bölgesindeki kadın cezaevinde kalıyordu. Eylül 2016’da hayatını kaybeden İslam Kerimov, görev yaptığı dönemde kızına önemli diplomatik görevler vermiş, Kerimova da, ülkenin en etkili figürlerinden biri haline gelmişti. Gülnara Kerimova, 2014’de babasıyla yaşadığı anlaşmazlıklar sonrası ev hapsi almıştı.

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