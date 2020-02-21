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HaberlerDünya Haberleri ‘Kes, kopyala, yapıştır’ın mucidi Larry Tesler’e veda
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21.02.2020 - 07:00 |

‘Kes, kopyala, yapıştır’ın mucidi Larry Tesler’e veda

Bilgisayar kullanıcılarının hayatını kolaylaştıran kısayollardan ‘kes, kopyala ve yapıştır’ komutlarının mucidi, bilgisayar bilimci Larry Tesler 74 yaşında hayata veda etti.

‘Kes, kopyala, yapıştır’ın mucidi Larry Tesler’e veda

 

Bilgisayar bilimcisiydi

Bilgisayarda en çok başvurulan kısayollardan biri olan “kes, kopyala, yapıştır”ın (cut, copy, paste) ardındaki isim Larry Tesler’in 74 yaşında hayatını kaybettiği duyuruldu. 1960’lı yıllarda Stanford Üniversitesi’nde bilgisayar bilimi eğitimi alan Tesler, kariyeri boyunca AppleNet ve Apple’ın Gelişmiş Teknolojiler Grubu’nun yanı sıra Amazon ve Yahoo gibi şirketlerde de görev aldı. 17 yıl Apple’da çalışan Tesler bilgisayar bilimine pek çok katkısı olan bir isimdi.

‘No modes’

Onu ölümsüz kılan ‘kes, kopyala, yapıştır’ kısayollarının mucidi Larry Tesler, modsuz bilgisayarların temelini atan isimlerden biriydi. Modsuz bilgisayarda o kadar kararlıydı ki aracının plakası “no modes/mod yok” olarak okunuyordu. Twitter’da da “@nomodes” kullanıcı adını kullanan Tesler, Apple’ın bir fare ve grafik arayüzüne sahip ilk bilgisayarı olarak anılan Lisa Projesi’nde de görev aldı. Son 10 yıldır teknoloji danışmanlığı yapan Larry Tesler’in ölüm nedeni açıklanmadı.

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