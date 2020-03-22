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22.03.2020 - 01:11 | | AA

Kıbrıs Rum kesiminde corona virüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti

Kıbrıs Rum kesiminde yeni tip corona virüs (covid-19) sebebiyle ilk ölüm gerçekleşti.

Kıbrıs Rum kesiminde corona virüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti

 

Rum Sağlık Bakanlığı, hastanede tedavi gördüğü sırada koronavirüs testi pozitif çıkan 70 yaşındaki erkek hastanın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yetkilileri, ülkede bugün 9 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 84'e ulaştığını açıklamıştı.

Bank bulamayınca bu kez oraya oturdular!Tekirdağ’ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa’da corona virüsüne önlem amaçlı kent merkezindeki banklar kaldırılınca vatandaşlar sahile akın edip sahile sıfır duvara oturdu. Duvarda oturanları kameraya almaya çalışan gazetecileri fark eden bir grup yaşlı vatandaş ise hemen toparlanıp uzaklaşmaya çalıştı.
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