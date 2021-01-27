MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri KİK Genel Sekreteri Hacraf, BM Temsilcisi Griffiths ile "Yemen krizini" görüştü
ABONE OL
27.01.2021 - 00:59 | | AA

KİK Genel Sekreteri Hacraf, BM Temsilcisi Griffiths ile "Yemen krizini" görüştü

Körfez İşbirliğ Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Nayif el-Hacraf ile Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Yemen'de yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

KİK Genel Sekreteri Hacraf, BM Temsilcisi Griffiths ile "Yemen krizini" görüştü

 

KİK'in internet sayfasında yer alan açıklamaya göre, Hacraf, Ürdün'ün başkenti Amman'da Griffiths ile bir araya geldi. 

Yemen krizine dair gelişmelerin ele alındığı görüşmede Hacraf, krizin KİK'in temsil ettiği Körfez girişimi ve uygulama mekanizması ile BM'nin 2216 sayılı kararı ve kapsamlı ulusal diyalog konferansı temelinde siyasi çözüme kavuşturulmasını istediklerini söyledi. 

Hacraf ayrıca, KİK'in Riyad Anlaşması ve anlaşma mekanizmasının hızlandırılmasına destek verdiğini ifade etti. 

BM'nin Yemen krizini çözme konusundaki çabalarını takdirle karşıladığını kaydeden Hacraf, BM gözetiminde Stockholm Anlaşması kapsamındaki esir takası görüşmelerinden de memnuniyet duyduğunu belirtti. 

Yemen'de çatışan tarafların temsilcileri, BM himayesinde esir takası anlaşmasının uygulanması çerçevesinde Ocak 2019, Şubat 2019 ve Şubat 2020'de 3 kez Amman'da bir araya gelmişti. 

Son olarak Yemen hükümet yetkilileri ile İran destekli Husiler arasında esir takası kapsamındaki yeni görüşmelerin 24 Ocak'ta Amman'da başladığı duyurulmuştu.

    Şanlıurfa'da, genç kızın öldüğü kaza kameradaŞanlıurfa'da yolun karşısına geçmek isteyen Elif Bereket (18) otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Genç kadına otomobilin çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İzmir'de terör operasyonu! 2 kişi gözaltına alındı

    İzmir'de terör operasyonu! 2 kişi gözaltına alındı

    Bitcoin miras kalırsa vergisi var mı?

    Bitcoin miras kalırsa vergisi var mı?

    2022'ye kadar beklemek zorundalar!

    2022'ye kadar beklemek zorundalar!

    Son dakika: Bakan Koca 'tedirgin edici' diyerek koronavirüste sıcak gelişmeyi duyurdu

    Son dakika: Bakan Koca 'tedirgin edici' diyerek koronavirüste sıcak gelişmeyi duyurdu

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet