Kilauea Yanardağı'nda patlamalar!

Hawaii Volkan Gözlemevi, dünyayı dehşete düşüren bir açıklama yaparak, Kilauea Yanardağı'nın Halemaumau kraterinde patlama meydana geldiği duyurmuştu.

ABD'nin Hawaii eyaletinde bulunan ve 1983 yılından beri patlamalar yaşanan Kilauea Yanardağı, kül ve lav püskürtmeye devam ediyor.

Pazar akşamı yerel saatle 21.30'da ilk patlamanın meydana geldiği volkanla ilgili son durumu takip eden bilim insanları, patlamalar devam ederken durumu izlemeye ve güncel bilgi sağlamaya devam ediyor.

Yanardağda 2019 yılında oluşan krater gölünün de tamamen buharlaştığı görüntülendi. Volkanın güney kanadının altında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kraterde meydana gelen patlama sonrası lav ve buhar bulutu 9 kilometre yüksekliğe ulaştı. Yüzeye çıkan bin 200 derece sıcaklıktaki lavlar da kameralara yansıdı.

Patlamanın ardından yanardağ krateri insansız hava araçlarıyla da görüntülendi. Kraterde 2019 yılında oluşan göldeki suyun tamamının buharlaştığı tespit edildi.

Bölgede yanardağ alarm seviyesi, kırmızıya yükseltildi. Bu seviye "yerde ve havada olası tehlikeli aktivite" anlamına geliyor.

Hawaii Sivil Savunma Ajansı, bir dizi deprem sonrasında Kilauea yanardağında yaşanan patlamanın ardınan bölge sakinlerinden içeride kalmalarını istedi.

Yetkililer, patlamaların Hawaii Yanardağlar Ulusal Parkı'nı ziyaret edecekler için risk oluşturduğu uyarısı yaptı.

Ancak yine de çok sayıda kişi patlamaları yakından izlemek için bölgeye gitti.

Dünyanın en aktif volkanlarından Kilauea Yanardağı'nda 1983 yılından bu yana patlamalar oluyor.

Kilauea Yanardağı 2018 yılında patlamış ve metrelerce yüksekliğe lav, taş ve zehirli gaz püskürtmüştü. 61 metre yüksekliğe kadar çıkan lavlar, çevrede önüne ne çıkarsa yutmuştu.

Toplamda 36 bin metrekarelik alana yayılan lavlar, 117 evi yok etmişti. Patlamaların artması ve lavın akışkanlığının fazla olması nedeniyle yetkililer, halka evlerini terk etmelere uyarısında bulundu. Polis, Puna halkına “Evlerinizi terk etmezseniz tutuklanırsınız” duyurusu yapmıştı.

Lavların önüne geleni yok etmesi nedeniyle 2 bine yakın kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.