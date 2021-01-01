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01.01.2021 - 15:37 | | DHA

Kimlik kontrolü yapan 'sahte polislere' gözaltı

Rusya’nın St. Petersburg kentinde polis kılığına giren dolandırıcılar, hiç beklemedikleri anda baskın yedi.

Kimlik kontrolü yapan 'sahte polislere' gözaltı

Rusya'nın St. Petersburg kentinde polis kılığına giren 4 kişinin bir aracı durdurak kimlik kontrolü yaptığı ihbarını özel kuvvetler, harekete geçti.

Dört sahtekar, dolandırıcılık amacıyla benzin istasyonunda iki kişiyi gözaltına almaya çalıştı. İhbarı değerlendiren özel kuvvet polisi olay yerine gelerek, sahte polislerini suç üstü yakaladı.

Kimlik kontrolü yapan sahte polislere gözaltı


Operasyon anı ise Rus özel kuvvet polisi kamerası tarafından anbean kayda alındı. Gözaltına alınan sahte polisler hakkında adli işlem başlatıldı.

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