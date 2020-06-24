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HaberlerDünya Haberleri Kırgız lider, ekibinde corona virüs çıkınca Moskova'daki törene katılmadı
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24.06.2020 - 12:50 | | AA

Kırgız lider, ekibinde corona virüs çıkınca Moskova'daki törene katılmadı

Rusya'nın Nazi Almanya'sını mağlup etmesinin 75. yıl dönümünün kutlandığı Rusya'ya gelen Kırgızistan Cumhurbaşkanı, salgın engeline takıldı.

Kırgız lider, ekibinde corona virüs çıkınca Moskova'daki törene katılmadı

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Rusya ziyareti sırasında heyetinde yer alan 2 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği için Moskova'daki 75. Zafer Bayramı kutlamalarına katılmadı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 75. Zafer Bayramı kutlamaları için Rusya'ya giden Ceenbekov, heyet üyeleriyle Moskova'da Kovid-19 testi yaptırdı.

Ceenbekov, heyetindeki 2 kişide test sonucunun pozitif çıkmasının ardından kutlamalara katılmama kararı aldı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi, Rusya'ya dün giden Ceenbekov'un, Moskova'daki havalimanında Rus tarafınca karşılanmasına ilişkin fotoğrafları servis etmişti.

Ceenbekov'in, TSİ 10.00'da başlayan ve Kızıl Meydan'da devam eden Sovyetler Birliği'nce Nazi Almanyası'na karşı kazanılan 2. Dünya Savaşı zaferinin 75. yılı kutlama töreninde konuk cumhurbaşkanları arasında yer almadığı dikkati çekmişti.

Korku dolu anları anlattı! Sele kapılan kadını görüntülemiştiİstanbul Esenyurt'ta sel sularına kapılarak sürüklenen kadını görüntüleyen aile konuştu. O sırada balkonda cep telefonuyla görüntü çektiklerini söyleyen anne ve kızı "Sular aniden geldi. Biz tesadüfen yakaladık o anı." diye konuştu.
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