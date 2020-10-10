Kırgızistan durulmuyor!

Kırgızistan’da, 4 Ekim’deki parlamento seçimlerinden sonra başlayan protestolar sürerken, Kırgızistan Devlet Başkanı Sooronbay Ceenbekov, başkent Bişkek’te olağanüstü hal ilan etti. Ceenbekov, hükümeti de görevden aldı.

Ülkede yapılan seçimlerin sonuçlarını tanımayan 12 siyasi partinin taraftarlarının, 5 Ekim’de düzenledikleri gösteri sonrası Cumhurbaşkanlığı binası ve parlamentoyu, ardından da başka hükümet binalarını işgal etmesiyle artan gerginlik dinmiyor. Nitekim, “Ülke hukuki zemine oturur oturmaz, cumhurbaşkanlığı görevinden ayrılmaya hazırım” diyen Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov, başkent Bişkek’te olağanüstü hal ilan etti. Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı’ndan Sputnik ajansına yapılan açıklamada, “Olağanüstü hal, Kırgızistan’daki durumun süratle istikrara kavuşturulmasının yanı sıra, vatandaşların yaşamı ve sağlığının korunması, güvenliklerinin sağlanması amacıyla ilan edildi” ifadelerine yer verildi.

Hükümeti görevden alındı

Cumhurbaşkanı Ceenbekov’un kararnamesiyle İçişleri Bakan Yardımcısı Almazbek Orozaliyev, Bişkek’teki silahlı kuvvetler komutanlığına getirildi. Bişkek’te ayrıca sokağa çıkma yasağı uygulanması planlanıyor. Kırgızistan Genelkurmay Başkanlığı’na silahlı çatışmaların bastırılması, sivillerin korunması, kanun ve düzenin sağlanması için başkente askeri teçhizat getirilmesi ve kontrol noktaları oluşturulması talimatı verilirken, Bişkek’e askeri birliklerin sevk edildiği bildiriliyor. Sosyal medyada ise, dün öğle saatlerinde Bişkek’te silah sesleri duyulduğu yönünde haberler yer aldı.

Bununla birlikte Cumhurbaşkanı Ceenbekov’un, başbakan ve hükümeti de görevden aldığı bildirildi. Ceenbekov’un, Başbakan Kubatbek Boronov’un istifa mektubunu onayladığı, böylece hükümetin de düştüğü aktarıldı. Geçici Bakanlar Kurulu, yeni hükümet kuruluncaya kadar göreve devam edecek. Ceenbekov, ayrıca, İstihbarat Teşkilatı Başkanı Orozbek Opumbayev’i de görevden aldı.

İstifası istendi

Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, olağanüstü hal ilanı öncesinde yaptığı yazılı açıklamada, yaşanan siyasi krize ilişkin, “Ülke hukuki zemine oturur oturmaz, cumhurbaşkanlığı görevinden ayrılmaya hazırım” ifadesini kullandı. Ceenbekov, Merkez Seçim Komisyonu’nun milletvekili seçim sonuçlarını iptal ettiğini, komisyonun yeni seçim tarihiyle ilgili karar alınmasından sonra siyasi gerilimin düşeceğini savundu.

Cezaevinden çıkarılan eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev ise, Ceenbekov’un istifa etmesini istedi. Seçim protestoları sırasında taraftarları tarafından cezaevinden çıkarılan Atambayev, kurucusu olduğu Sosyal Demokrat Partisi Genel Merkezi’nde taraftarlarına seslendi. Atambayev, iktidarı dönemindeki hatalardan dolayı halktan özür dileyerek, Ceenbekov’u sert şekilde eleştirdi. Eski Cumhurbaşkanı, Ceenbekov’un istifasını, halkın birlik ve beraberliğinin korunmasını talep edeceklerini dile getirdi.