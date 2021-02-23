Kırgızistan'da Rus aşısı Sputnik V tescil edildi

Sağlık ve Sosyal Kalkınma Bakanlığından yapılan açıklamada, İlaçlar ve Tıbbi Cihazlar Departmanı'nda Sputnik V aşısının tescil edilerek kitlesel aşılama için onaylandığı belirtildi.

Bugüne kadar aşılanma sürecinin yapılmadığı Kırgızistan'da son 24 saatte vaka sayısı 72 artarak 86 bine, iyileşenlerin sayısı 76 artarak 82 bin 879'a ulaştı. Şimdiye kadar Kovid-19 nedeniyle 1460 kişi hayatını kaybetti.