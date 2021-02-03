‘Kırmızı bölge’nin taşınması gündemde

Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema’nın önerisi, belediye meclisinde büyük destek buldu. Halsema, bölgede çalışan kadınların “turistik bir cazibe merkezi” haline gelerek turizmin şeklini değiştirdiğini, bu nedenle bölgeden taşınmaları gerektiğini belirtti.



Öte yandan, Hıristiyan Demokrat Parti ve Hristiyan Birlik Partisi uzun zamandır söz konusu bölgedeki genelevlerin kapatılması için lobi yapıyor. Hollanda Başbakanı Mark Rutte’nin partisi ‘Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi’, İşçi Partisi ve Yeşiller de bu fikri destekliyor. Amsterdam’ın gündeminde ayrıca turistlerin şehrin kafelerinden esrar satın almalarını yasaklama konusu da bulunuyor.



