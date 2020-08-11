MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Kıyıya vuran onlarca yunus kurtarıldı
ABONE OL
11.08.2020 - 12:38 | | AA

Kıyıya vuran onlarca yunus kurtarıldı

ABD'de gönüllüler sahildeki 45 yunusu okyanusa geri döndürdü, uzmanlar hayvanların birçoğunda güneş yanığı oluştuğunu ve aşırı sıcağa maruz kaldıklarını söylüyor.

Kıyıya vuran onlarca yunus kurtarıldı

ABD'nin Massachusetts eyaletinde sahile vuran 45 yunusun, Uluslararası Hayvan Refahı Fonu (IFAW) gönüllüleri tarafından kurtarıldı.

IFAW'dan yapılan açıklamada, Wellfleet bölgesinde liman görevlileri tarafından sahile vurmuş 45 yunus bulunduğu belirtildi.

IFAW yöneticilerinden Stacey Hedman, "Cape Cod Times" gazetesine yaptığı açıklamada, kuruluşun Deniz Memelileri Kurtarma ve Araştırma ekibinin, "Gut" olarak bilinen sahil şeridine vardığında karaya vuran yunusların birçoğunda halihazırda güneş yanığı oluştuğunu ve birçoğunun aşırı sıcağa maruz kaldığını gördüğünü ifade etti.

Yunusların, görünüşe göre, denizdeki gelgit değişiklikleri neticesinde karaya vurmuş olduğunu vurgulayan Hedman, "Onları suyun dışında, yüzemediklerini görmek üzücü bir manzaraydı." dedi.

Hedman, IFAW'dan yaklaşık 50 gönüllünün, yunusları kurtarmak için harekete geçtiğini kaydetti.

Gönüllülerin, neredeyse bir düzine yunusu deniz sularına taşımak için sahile uygun sedyeler kullandığını aktaran Hedman, ekibin aynı zamanda yunuslara intravenöz sıvılar ve vitaminler verdiğini bildirdi.

Gönüllü ekibin, römorklarla denize taşıdıkları yunusları teknelerle derin sulara bıraktığını belirten Hedman, sağlık durumu kötü olan 2 yunusa ise ötenazi yapıldığını söyledi.

    Türk hücumbotu Kaş'a, Yunan hücumbotu Meis Adası'na demirlediOruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, yeni NAVTEX ilan edilmesinin ardından Kıbrıs'ın güneybatı açığındaki bölgeye ulaşırken, Türk hücumbotu Antalya'nın Kaş ilçesi önüne, Yunan hücumbotu ise Meis Adası önüne demirledi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Sivas’ta önce araba çarptı, sonra dayak yedi

    Sivas’ta önce araba çarptı, sonra dayak yedi

    Bunu yapan emeklinin maaşı kesiliyor...

    Bunu yapan emeklinin maaşı kesiliyor...

    Salgının yeni merkezi mi oluyor?

    Salgının yeni merkezi mi oluyor?

    Son depremler listesi AFAD - Kandilli | 11 Ağustos deprem mi oldu, nerede deprem oldu?

    Son depremler listesi AFAD - Kandilli | 11 Ağustos deprem mi oldu, nerede deprem oldu?

    Sıradaki Haber