Kleopatra cehaleti

İsrailli oyuncu Gal Gadot’un yeni filminde ikonik Mısır kraliçesi Kleopatra’yı canlandıracağını açıklaması üzerine sosyal medyada “ırçılık” tartışması çıktı. Kleopatra’nın siyah ve Kuzey Afrikalı olduğunu düşünen sosyal medya kullanıcıları, oyuncu seçimi nedeniyle “ateş püskürdü”. Beyaz bir İsrailli kadın olan Gadot’un böyle bir rol oynamasının uygunsuz olduğunu savunan sosyal medya kullanıcıları, rolün Afrikalı ya da siyah bir oyuncuya verilmesini önerdi.

Dalga geçtiler

Ancak, bu öfke, Mısır hükümdarının aslında etnik olarak Yunan kökenli olduğunu belirten diğer sosyal medya kullanıcıları tarafından alay konusu oldu. MÖ 30’daki ölümünden önce Ptolemaios Krallığı’nın son hükümdarı olan ve Mısır’da doğan Kleopatra, 275 yıl boyunca Mısır’ı yöneten Makedon Yunan kraliyet ailesinin bir üyesiydi. Sosyal medyayı karıştıran bu “cehalet” nedeniyle Kleopatra’nın beyaz olduğunu anlatmaya çalışan sosyal medya kullanıcıları, “İnsanlar, siyah olmayan Gadot’un siyah olmayan Kleopatra’yı oynayacağı için üzgün” diyerek tuhaf durumla dalga geçti.