Klimadan bulaştı

Bu karar üzerine Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi CDC, klimaların hastalığın yayılmasında rolü olabileceğine işaret eden Çin’de yapılmış bir araştırma yayımladı. CDC’nin internet sitesinde yer alan araştırma, Guangzhou Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin yaptığı araştırmaya göre, 23 Ocak’ta salgının çıkış yeri olan Vuhan’dan Guangzhou’ya giden bir hasta, 24 Ocak’ta penceresiz, klimalı 5 katlı bir restoranın 3. katında ailesinden 3 kişiyle birlikte yemek yedi. Ailenin oturduğu masanın iki yanında iki aile yemek yedi. Hastalığı yaydığı düşünülen kişi o akşam hastalandı. 5 Şubat’a kadar 3 masadan 9 kişi daha hastalığa yakalandı.Araştırma yazarları, “Beş mikrometreden büyük zerrecikler, havada kısa bir süre asılı kalabiliyor ve fazla mesafe kat edemiyor. Klimadan gelen güçlü hava akımı, zerreciği bu üç masa arasında dolaştırmış olabilir” değerlendirmesi yaptı.

‘ABD’de ölüm oranını artırdı’

Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüleri ile Virginia Üniversitesi’nin fonladığı araştırmada göre, Kovid-19 tedavisinde kullanılan hidroksiklorokin isimli sıtma ilacı ile standart tedavi uygulanan 368 emekli askerin kayıtlarının incelendi. Araştırmada, standart tedaviye ek olarak hidroksiklorokin verilen hastaların yüzde 28’inin öldüğü, standart bakım gören hastaların da yüzde 11’inin öldüğü belirlendi.

New York’ta ölümler azalıyor

New York’ta Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının düşmeye başladığı bildirildi. Vali Andrew Cuomo, can kaybının 474 artarak 15 bini geçtiğini belirterek, “Eyaletteki ölümler hafif düşüşe geçti gibi görünüyor” dedi.

ABD’DEN UYARI: GELECEK KIŞ ZOR GEÇECEK

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, ülkenin gelecek kış ikinci Kovid-19 dalgasıyla karşılaşacağı ve influenza (grip) sezonuna denk gelmesiyle ilk dalgadan çok daha ağır etki edeceği uyarısı yaptı. Merkez Direktörü Robert Redfield, “Virüsün gelecek kış ülkemize yapacağı saldırının şu ankinden çok daha zorlu geçme ihtimali var” dedi. Redfield, üst solunum yollarını etkileyen iki hastalık nedeniyle sağlık sisteminde ilkinden çok daha büyük bir baskı olacağını söyledi.

Trump, milli parkları açıyor

ABD Başkanı Donald Trump, bazı eyaletlerin Kovid-19 önlemlerini gevşetmesiyle ulusal parkların da açılacağını bildirdi. Trump, “Görünmez düşmana karşı aldığımız önemli yol sayesinde, hazırladığımız eylem planı kapsamında Amerikan halkı için milli parkları ve kamu alanlarını açacağımızı duyurmaktan memnuniyet duyuyorum” dedi. İsim vermeden Çin’e yüklenen Trump, “Bu salgın daha ilk çıktığı yerde kontrol altına alınabilirdi. Salgının nereden çıktığını da hepiniz biliyorsunuz” diye konuştu.

Solunum cihazı bağışlandı

Dünyaca ünlü İngiliz fizikçi, evrenbilimci, astronom, teorisyen ve yazar Stephen Hawking’in solunum cihazı Kovid-19 salgınıyla mücadeleye destek amacıyla Ulusal Sağlık Hizmetleri’ne bağışlandı. ALS hastalığından muzdarip fizikçi 2018’de 76 yaşında hayatını kaybetmişti. Hawking’in solunum cihazı Cambridge’deki Royal Papworth Hastanesi’nde kullanılacak.

Avrupa’da kayıp 110 bini geçti

Kovid-19 salgının merkez üssü olan Avrupa’da ölü sayısının 110 bini geçtiği açıklandı. 25 bin 085 ölü sayısıyla salgında en çok kayıp veren Avrupa ülkesi olan İtalya’yı, 21 bin 717 ile İspanya ve 21 bin 340 ölü sayısıyla Fransa takip ediyor. Öte yandan, dünya genelindeki ölü sayısı 183 bini, toplam vaka sayısı ise 2.6 milyonu geçti.

Bakım evinde salgın

Japonya’nın başkenti Tokyo’da istismar edilen ya da yetim çocuklar için hizmet veren bir bakım evinde aralarında bebeklerin de olduğu 8 çocukta Kovid-19 tespit edildi. Bir personelde 16 Nisan’da virüs tespit edilince çocuklara test yapıldığı belirtildi. Virüs tespit edilen çocuklarda ateş olmadığı açıklandı.

Vuhan günlükleri başına dert oldu





Kovid-19 nedeniyle Çin’in Vuhan kentinde uygulanan olağanüstü karantina sırasında 11 milyon kişinin sesi olan ünlü yazar Fang Fang milliyetçilerin saldırısı altında. Fang Fang’ın bu dönemde yazdığı “Vuhan Günlükleri” Amerikan yayınevi HarperCollins tarafından İngilizce olarak yayımlanması öncesinde ölüm tehditleri almaya başladı. 64 yaşındaki yazar, virüs nedeniyle Çin’i suçlayanlara malzeme vermekle suçlanıyor.

Suudi Arabistan, Kovid-19 nedeniyle ramazan ayı boyunca Kabe’nin de içinde bulunduğu Mekke’deki Mescid-i Haram ile Medine’deki Mescid-i Nebevi’de teravih namazları cemaatsiz ve 10 rekat kılınacak.