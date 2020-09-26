Kocası ödünç verdi! Şimdi kendisi dönmek istemiyor...

Ekonomik sıkıntılarla boğuşan Zimbabve’li bir adam karısını, karısının kayınbiraderine para, yiyecek ve içecek karşılığı “rehin” bıraktı.

Ancak adam borçlarını ödedikten sonra karısı kayınbiraderinin yatakta daha iyi olduğunu söyleyerek kocasına dönmeyi reddetti.

Habere göre Daniel Masikati, Tafadzwa Matura’nın kız kardeşiyle evliydi. Matura’nın kız kardeşi evlilikten birkaç yıl sonra bir kazada hayatını kaybetmişti.

Anthony Kabanda, Masikati ile bir anlaşma yapmaya karar verdi. Tafadzwa’nın Daniel’i ziyaretleri karşılığında Daniel ailenin yiyecek, çocukların okul ve Anthony’nin içki masraflarını karşıladı.

Tafadzwa ise daha sonra “daha iyi bir sevgili” olduğu için Daniel’i tercih edip kocası Anthony’i terk etmeye karar verdi.

Terk edilen koca meseleyi köyün yöneticisine taşıdı ve Daniel’in “şeytani büyüler” yaptığını iddia etti. Köyün yöneticisi önümüzdeki günlerde bir karara varacak.

Anthony ise “ölümüne de olsa kadını için savaşacağını” söyledi.