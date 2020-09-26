MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Kocası ödünç verdi! Şimdi kendisi dönmek istemiyor...
ABONE OL
26.09.2020 - 13:19 | | milliyet.com.tr

Kocası ödünç verdi! Şimdi kendisi dönmek istemiyor...

Zimbabve'de kayınbiraderine kocası tarafından para ve yiyecek karşılığı 'ödünç verilen' kadın, borç bitince kocasına dönmeyi reddederek kayınbiraderiyle sevgili olmayı tercih etti. Kocası 'gerekirse ölümüne kadar savaşacağını" söyledi.

Kocası ödünç verdi! Şimdi kendisi dönmek istemiyor...

Ekonomik sıkıntılarla boğuşan Zimbabve’li bir adam karısını, karısının kayınbiraderine para, yiyecek ve içecek karşılığı “rehin” bıraktı.

Ancak adam borçlarını ödedikten sonra karısı kayınbiraderinin yatakta daha iyi olduğunu söyleyerek kocasına dönmeyi reddetti.

Habere göre Daniel Masikati, Tafadzwa Matura’nın kız kardeşiyle evliydi. Matura’nın kız kardeşi evlilikten birkaç yıl sonra bir kazada hayatını kaybetmişti.

Anthony Kabanda, Masikati ile bir anlaşma yapmaya karar verdi. Tafadzwa’nın Daniel’i ziyaretleri karşılığında Daniel ailenin yiyecek, çocukların okul ve Anthony’nin içki masraflarını karşıladı.

Tafadzwa ise daha sonra “daha iyi bir sevgili” olduğu için Daniel’i tercih edip kocası Anthony’i terk etmeye karar verdi.

Terk edilen koca meseleyi köyün yöneticisine taşıdı ve Daniel’in “şeytani büyüler” yaptığını iddia etti. Köyün yöneticisi önümüzdeki günlerde bir karara varacak.

Anthony ise “ölümüne de olsa kadını için savaşacağını” söyledi.

 

    Fuhuş için gizli geçit yapmışlarTrabzon'un Ortahisar ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Ahlas Masası ekipleri tarafından bir otele düzenlenen baskında fuhuş yapan yabancı uyruklu kadınları gizlemek için hazırlanan kalorifer peteklerinin arkasındaki gizli geçit dikkat çekti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika... İçişleri duyurdu! 2 bin 157 kişi izolasyon altında

    Son dakika... İçişleri duyurdu! 2 bin 157 kişi izolasyon altında

    Emeklilik için kötü haber! Gecikme riski var

    Emeklilik için kötü haber! Gecikme riski var

    İSPARK'ın kiraya verdiği alanlara kazık çakıyorlar

    İSPARK'ın kiraya verdiği alanlara kazık çakıyorlar

    Erzincan'da gökten para yağdı! Gören koştu

    Erzincan'da gökten para yağdı! Gören koştu

    Sıradaki Haber