MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Kocasına tasma takıp sokakta gezdirdi!
ABONE OL
13.01.2021 - 13:11 |

Kocasına tasma takıp sokakta gezdirdi!

Sokakta bir adama tasma takarak dolaştıran kadını görenler gözlerine inanamadı.Kanada'da gerçekleşen olayda, kadının kocasını tasmayla yürüttüğünün ortaya çıkmasının ardından, para cezasına çarptırıldılar.

Kocasına tasma takıp sokakta gezdirdi!

Kanada'nın Quebec bölgesindeki Sherbrooke kentinde yaşanan olayda, kadının polise sadece "köpeğini yürüyüşe çıkarttığını" söylediği belirtildi.

Quebec bölgesinde akşam 20:00 ve sabah 05:00 saatlerinde sokağa çıkma uygulaması başlatılmıştı. Bu saatlerde evin yakınlarında köpeği yürüyüşe çıkartmak ise, dışarı çıkmak için tek yasal neden.

BBC'nin haberine göre çift, Cumartesi günü 21:00 civarında, sokağa çıkma yasağı devreye girdikten kısa süre sonra polis tarafından fark edildi. Yerel medyadaki haberlere göre çift polise evcil hayvanlar için getirilen muafiyeti kullandıklarını söyledi. Sheerbrooke Polisi'nden Isabelle Gendron, yerel La Tribune gazetesine yaptığı açıklamada, "çiftin polisle hiç işbirliği yapmadığını" söyledi.

Çifte 1200'er dolar para cezası kesildi. Polis ayrıca sokağa çıkma yasağı ihlali yüzünden 750 dolar ceza verdi.

Kanada'da son günlerde koronavirüs vakalarında artış yaşanıyor ve toplam vaka sayısı salgının başlangıcından bu yana 670 bine yaklaştı.

Tüm dünyada donbahar aylarıyla artan koronavirüs vaka ve ölüm sayıları nedeniyle kısıtlamalar uygulanıyor. Aşı çalışmalarında yaşanan hızlı ilerleme ve birçok ülkede aşının kullanıma sokulmuş olması, normal yaşama dönüş konusunda "tünelin ucundaki ışığın görüldüğü" şeklinde yorumlanıyor.

Antalya'da vatandaşlar dev dalgalarla fotoğraf çekilebilmek için sahile akın ettiAntalya ve ilçelerine yapılan meteorolojik uyarının ardından, hızı saatte 85 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde 5 metre boyunda dev dalgalar oluştu. Sahil bandında yürüyüş yapanlar dev dalgaların önünde fotoğraf çekilerek anı ölümsüzleştirdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

FETÖ’nün mahrem kadın yapılanmasına 7 kentte operasyon

FETÖ’nün mahrem kadın yapılanmasına 7 kentte operasyon

Zam geldi! En düşük ödeme 9 bin 436 lira oldu...

Zam geldi! En düşük ödeme 9 bin 436 lira oldu...

AB ülkelerine giriş için 'aşı pasaportu' şartı gelebilir

AB ülkelerine giriş için 'aşı pasaportu' şartı gelebilir

Son dakika... Selçuk Bayraktar Telegram hesabından paylaştı! Başarılı...

Son dakika... Selçuk Bayraktar Telegram hesabından paylaştı! Başarılı...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet