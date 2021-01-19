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19.01.2021 - 10:23 | | AA

Kolombiya Savunma Bakanı yoğun bakıma alındı

Geçen hafta koronavirüs testi pozitif çıkan 69 yaşındaki Bakan Holmes'in sağlık durumu ciddi, yerine bir general vekaleten atandı.

Kolombiya Savunma Bakanı yoğun bakıma alındı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören Kolombiya Savunma Bakanı Carlos Holmes Trujillo, yoğun bakıma alındı.

Kolombiya Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, Holmes'in devam eden koronavirüs belirtileri nedeniyle başkent Bogota'daki Askeri Hastanede yoğun bakım servisine alındığı belirtildi.

Holmes'in 12 Ocak'tan bu yana doktor gözetimi altında tutulduğu kaydedilen açıklamada, "Savunma Bakanı Carlos Holmes Trujillo, akut solunum yolu, enfeksiyon ve virüsün yol açtığı akciğerlerde iltihaplanma nedeniyle yoğun bakım ünitesine alındı." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, 69 yaşındaki Holmes'in sağlık durumunun yakından takip edildiği ve tıbbi bakımının sıkı şekilde izlendiği vurgulandı.

Öte yandan Savunma Bakanlığı görevine vekaleten Askeri Kuvvetler Başkomutanı General Luis Fernando Navarro Jimenez'in atandığı belirtildi.

Holmes, 12 Ocak'ta Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından önce Baranquilla'daki özel hastaneye, ardından askeri hastaneye sevk edilmişti.

Ülkede daha önce Devlet Başkan Yardımcısı Marta Lucia Ramirez, İçişleri Bakanı Daniel Palacios ve Devlet Başkanı Ivan Duque'nin eşi Maria Juliana Ruiz, Kovid-19'a yakalanmıştı.

Kolombiya'da, bugüne kadar 1 milyon 923 bin 132 kişi Kovid-19'a yakalanırken, 49 bin 4 kişi yaşamını yitirdi.

 

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