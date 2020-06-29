Kolombiya'da corona virüs'ten bir günde en fazla ölüm

Kolombiya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, salgın nedeniyle son 24 saatte 167 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 3 bin 106'ya yükseldi.

Söz konusu rakam, ülkede salgının başlangıcından bu yana "bir gündeki en fazla ölüm" olarak kayda geçti.

Vaka sayısının 3 bin 178 artarak 91 bin 179'a çıktığı ülkede, toplam 38 bin 280 kişi iyileşti.

Kolombiya'da ilk Kovid-19 vakası 6 Mart'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 22 Mart'ta görülmüştü.