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29.06.2020 - 02:59 | | AA

Kolombiya'da corona virüs'ten bir günde en fazla ölüm

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da, son 24 saatte, yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle 167 kişi hayatını kaybetti.

Kolombiya'da corona virüs'ten bir günde en fazla ölüm

Kolombiya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, salgın nedeniyle son 24 saatte 167 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 3 bin 106'ya yükseldi.

Söz konusu rakam, ülkede salgının başlangıcından bu yana "bir gündeki en fazla ölüm" olarak kayda geçti.

Vaka sayısının 3 bin 178 artarak 91 bin 179'a çıktığı ülkede, toplam 38 bin 280 kişi iyileşti.

Kolombiya'da ilk Kovid-19 vakası 6 Mart'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 22 Mart'ta görülmüştü.

 

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