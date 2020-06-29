Kolombiya'da corona virüs'ten bir günde en fazla ölüm

Kolombiya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, salgın nedeniyle son 24 saatte 167 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 3 bin 106'ya yükseldi.
Söz konusu rakam, ülkede salgının başlangıcından bu yana "bir gündeki en fazla ölüm" olarak kayda geçti.
Vaka sayısının 3 bin 178 artarak 91 bin 179'a çıktığı ülkede, toplam 38 bin 280 kişi iyileşti.
Kolombiya'da ilk Kovid-19 vakası 6 Mart'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 22 Mart'ta görülmüştü.
Aksaray'da trafik kazasıAksaray'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. Kazada yaralanan anne Gülizar Ekici (29), ambulanstan inerken görevlilere, çocukları Şevval ile Mevlüt'ün durumlarını merak ederek, "Çocuklarıma ne oldu?" diye ağladı.