26.10.2020 - 13:37 | | AA
Kolombiya'da ELN komutanı öldürüldü
Bogota yönetimi, "Uriel takma adını kullanan terörist Andres Felipe Vanegas Londono öldürüldü" açıklamasını yaptı. Operasyonun Pasifik kıyısındaki Choco eyaletinde gerçekleştiği bildiriliyor.
Kolombiya'da isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu'nun (ELN) önemli isimlerinden biri öldürüldü.
Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, ELN komutanı Andres Felipe Vanegas Londono'nun, Pasifik kıyısında Choco eyaletinde düzenlenen operasyonda öldürüldüğünü açıkladı.
Duque, "Uriel takma adını kullanan terörist Andres Felipe Vanegas Londono öldürüldü." ifadelerini kullandı.
Londono'nun insan hakları aktivistlerinin ve güvenlik güçlerinin öldürülmesi, çocukların zorla örgüte alınması eylemlerinden sorumlu olduğu belirtildi.
Kolombiya'nın kırsal bölgelerinde etkili olan ve 2 binden fazla mensubunun bulunduğu düşünülen ELN, daha önce silah bırakan Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) ardından ülkedeki en etkin örgüt olarak öne çıkıyor.
Son dakika! İstanbul'da İETT otobüsünde mastürbasyon rezaletiİstanbul İstinye Dereiçi-Kabataş arasında sefer yapan İETT otobüsünde bulunan yolcu, etrafındaki diğer yolculara aldırmadan mastürbasyon yaptı. O anlar yan koltukta oturan kadın yolcu tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada paylaşılarak çok sayıda kişinin tepkisini aldı.