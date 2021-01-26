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26.01.2021 - 15:37 |

Kolombiya'da Savunma Bakanı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Kolombiya Savunma Bakanı Carlos Holmes Trujillo'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi. 12 Ocak'ta Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından sağlığı kötüleşen Trujillo, Bogota'daki Askeri Hastaneye kaldırılmıştı.

Kolombiya'da Savunma Bakanı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque Marquez, yaptığı açıklamada, "Savunma Bakanımız Trujillo'nun ölüm haberini derin bir üzüntü ile öğrendim." dedi.

Tarifsiz bir acı içerisinde olduğunu vurgulayan Marquez, "Trujillo benim arkadaşım, ortağım, iş arkadaşım ve bakanımdı." ifadesini kullandı.

12 Ocak'ta Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından sağlığı kötüleşen Trujillo, Bogota'daki Askeri Hastaneye kaldırılmıştı.

Kolombiya'da bugüne kadar 2 milyondan fazla Kovid-19 vakasına rastlanırken salgında 51 bin 747 kişi hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşı açıklamasıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Sosyal Atama Töreni"nde konuşma yaptı. 50 milyon doz aşının geleceğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde şu anda aşı sıkıntısı var biz ise aşı konusunda attığımız adımlarla süratle aşılarımızı aldırmaya başladık' dedi.
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