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04.02.2021 - 04:03 | | AA

Kolombiya'da silahlı saldırılarda iki günde 14 kişi öldü

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'nın çeşitli eyaletlerinde son iki günde düzenlenen silahlı saldırılarda 14 kişi hayatını kaybetti.

Kolombiya'da silahlı saldırılarda iki günde 14 kişi öldü

Antioquia ve Narino yönetim bölgelerinde kimlikleri bilinmeyen silahlı çeteler, bir çiftliğe ve altın madenine baskın yaptı. 

Saldırılarda kanaat önderlerinin de aralarında olduğu 14 kişi yaşamını yitirdi. 

Antioquia Valisi Anibal Gaviria, saldırıların yasa dışı silahlı çeteler tarafından yapıldığını bildirdi. 

Yılbaşından bu yana ülkenin farklı bölgelerindeki silahlı grupların saldırılarında 36 kişi öldü, şiddetten en çok etkilenen eyaletler Antioquia, Cauca ve Narino olarak kayıtlara geçti.  

Öte yandan yetkililer, güvenlik güçlerinin "Körfez Klanı", "Gaor 36" ve "Los Chapas" adlarındaki suç örgütlerine yönelik operasyonlarında şimdiye kadar 229 kişinin yakalandığını belirtti.

Alacağını tahsil için gitti, aracında ölü bulunduAnkara'da, bir süredir haber alınamayan Rafet Ünal (45), boş arazide otomobilin içinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Polis ekiplerince yapılan araştırmada, Ünal'ın Keçiören ilçesinde kozmetik ürünleri satan bir iş yerini işlettiği belirlendi.
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