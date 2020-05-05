Kolombiya'da yerli halk lideri suikast sonucu öldürüldü

Kolombiya basınında çıkan haberlere göre, La Raya Toplumsal Eylem Kurulu Başkan Yardımcısı Villa, ülkenin kuzeybatısındaki Tibu kentinde kimliği belirlenemeyen kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Yetkililerin açıklamasına göre, Villa, arabasıyla seyir halindeyken motosikletli 2 kişinin ateş açması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Bu yıl 84 toplum lideri, suikasta kurban gitti

Bölgede yıl başından bu yana öldürülen yerli halk lideri sayısı 5'e yükseldi.

Kolombiya Kalkınma ve Barış Çalışmaları Enstitüsünün (Indepaz) verilerine göre, ülkede bu yıl 84 toplum lideri suikasta kurban gitti.

Ülkede Kasım 2016'da FARC ile devlet arasında imzalanan "barış anlaşması"ndan bu yana yerli toplulukların haklarını savunan halk liderleriyle aktivistler, suikastların hedefi oluyor.

Başkent Bogota'da cinayet ve saldırıları protesto etmek amacıyla çeşitli kesimlerin katılımıyla 2019 Temmuz'da 110 şehirde gösteriler düzenlenmişti.