Kolombiya basÄ±nÄ±nda Ã§Ä±kan haberlere gÃ¶re, Ã¼lkenin gÃ¼neybatÄ±sÄ±ndan otobÃ¼slerle baÅŸkent Bogota'daki Plaza de Bolivar MeydanÄ±'na gelen "Minga" Ã¼yesi binlerce yerli, geÃ§miÅŸte yapÄ±lan anlaÅŸmalara uyulmamasÄ± ve bÃ¶lgelerinde artan ÅŸiddet olaylarÄ±nÄ± gerekÃ§e gÃ¶stererek, Devlet BaÅŸkanÄ± Ivan Duque ile yÃ¼z yÃ¼ze gÃ¶rÃ¼ÅŸme talebinde bulundu.Â

HÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± sloganlar atan gruplar, topraklarÄ±nda uyuÅŸturucu ticaretiyle finanse edilen silahlÄ± gruplarÄ±n sÄ±k sÄ±k saldÄ±rÄ±sÄ±na maruz kaldÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, 21 Ekim iÃ§in "Ulusal Grev" Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.Â

Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± danÄ±ÅŸmanÄ± Miguel Ceballos, protestocularÄ±n Duque ile gÃ¶rÃ¼ÅŸme talebine iliÅŸkin, ÅŸimdilik bÃ¶yle bir imkanÄ±nÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirerek, bunun yerine Minga temsilcileri ile HÃ¼kÃ¼met Temsilcisi Carlos Camargo arasÄ±nda bir toplantÄ± yapÄ±lmasÄ±nÄ± teklif etti.Â

Minga grubunun sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Noelia Campo, topraklarÄ±nda ÅŸiddet olaylarÄ±nÄ±n son bulmasÄ±nÄ± isteyerek, "Ãœlkemizde gÃ¼venli ÅŸekilde yaÅŸamamÄ±za saygÄ± duyun, daha fazla cinayet ve katliam istemiyoruz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bizi (yeni tip koronavirÃ¼s) pandemi Ã¶ldÃ¼rmÃ¼yor. Bizi silahlÄ± gruplarÄ±n mermileri Ã¶ldÃ¼rÃ¼yor." ifadesini kullandÄ±.Â

Bogota Belediye BaÅŸkanÄ± Claudia Lopez de hÃ¼kÃ¼metten, yerli temsilcilerinin taleplerini dinlemesini isteyerek, salgÄ±n nedeniyle Ã¶nlem amaÃ§lÄ± gruplara maske daÄŸÄ±tÄ±mÄ± yaptÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â

Kolombiya'da yerlilerin yoÄŸun olarak yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Cauca'da iki yÄ±l Ã¶nce protesto gÃ¶sterileri yaÅŸanmÄ±ÅŸ, yerliler bÃ¶lgedeki Panamericana kara yolunu uzun sÃ¼re trafiÄŸe kapatmÄ±ÅŸtÄ±.Â

BU YIL 84 TOPLUM LÄ°DERÄ°, SUÄ°KASTA KURBAN GÄ°TTÄ°Â

Kolombiya KalkÄ±nma ve BarÄ±ÅŸ Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ± EnstitÃ¼sÃ¼nÃ¼n (Indepaz) verilerine gÃ¶re, Ã¼lkede bu yÄ±l 84 toplum lideri suikasta kurban gitti.Â

Ãœlkede KasÄ±m 2016'da FARC ile devlet arasÄ±nda imzalanan "barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ±"ndan bu yana yerli topluluklarÄ±n haklarÄ±nÄ± savunan halk liderleriyle aktivistler, suikastlarÄ±n hedefi oluyor.Â

BaÅŸkent Bogota'da cinayet ve saldÄ±rÄ±larÄ± protesto etmek amacÄ±yla Ã§eÅŸitli kesimlerin katÄ±lÄ±mÄ±yla 2019 Temmuz'da 110 ÅŸehirde gÃ¶steriler dÃ¼zenlenmiÅŸti.

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