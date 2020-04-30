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30.04.2020 - 23:59 |

Komorlar Birliği'nde ilk kez corona virüs vakası görüldü

Doğu Afrika'daki ada ülkesi Komorlar Birliği'nde ilk yeni tip corona virüs (Covid-19) vakası tespit edildi.

Komorlar Birliği'nde ilk kez corona virüs vakası görüldü

Devlet Başkanı Azali Assoumani, ulusa sesleniş konuşmasında, ülkede ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiğini söyledi.

Fransa'dan gelen ve salgın belirtileri nedeniyle hastaneye başvuran 50'li yaşlarda bir kişiye yapılan testin pozitif çıkması sonucu ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiğini belirten Assoumani, sağlık sistemini oluşacak yükten korumanın öncelikleri olduğunu, virüsün yayılmaması için sıkı tedbirler alınacağını ifade etti.

Afrika'da ilk olarak Mısır'da görülen ve Avrupa'dan geldiği belirtilen Kovid-19 vakaları, güneydeki Lesotho dışında tüm kıtaya yayıldı. Virüs şu ana kadar en fazla Güney Afrika, Mısır, Fas, Cezayir, Kamerun, Gana ve Nijerya'da görüldü.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) son verilerine göre, kıtada 37 bin 393 Kovid-19 vakası görülürken, 1598 kişi hayatını kaybetti.

 

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