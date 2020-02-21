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21.02.2020 - 07:00 | | ECEM TOPLAR Ankara

‘Komplo videoları izleyen biri’

Uluslararası Radikalleşme ve Politik Şiddet Araştırmaları Merkezi’nin kurucusu Peter Neumann, Tobias R.’nin saldırıdan önce yayımladığı 24 sayfalık manifestoyu analiz etti.

‘Komplo videoları izleyen biri’
ECEM TOPLAR Ankara

Saldırganın, yabancı ve beyaz olmayanlardan nefret ettiğini belirten Neumann, “Manifestoda İslam’ı özel olarak vurgulamasa da, çoğunluğun Müslüman olduğu bölgelerde, Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya’daki çeşitli ülkelerin yok edilmesini istiyor. Saldırgan, bilime göre belirli ırkların daha üstün olduğunu kanıtladığını söyleyerek, tüm ülke nüfuslarına kusursuz insan yaratmaya çalışan terimler üzerinden vurgu yapıyor ve öldürme çağrısınının haklı olduğunu savunuyor” dedi. Saldırganın karakterine ilişkin değerlendirmeler de yapan Neumann, şöyle devam etti:

“Saldırgan, 18 yıldır kendi seçimi olmayarak, hiçbir kadınla ilişki yaşamadığını itiraf etmiş. Bu, saldırganın zihin durumunu anlamanın anahtarı. Tüm hayatı boyunca bir istihbarat servisi tarafından gözetim altında tutulduğunu iddia ediyor. ABD Başkanı Donald Trump ve Liverpool Futbol takımı koçu Jürgen Klopp gibi çeşitli önemli kişilerin kendi fikirlerini çaldığını söylüyor. Daha çok, bütün gece YouTube’da komplo videoları izleyerek vakit harcayan, aşırı sağcı, önemli zihinsel sağlık sorunu yaşayan biri gibi görünüyor.”

‘Komplo videoları izleyen biri’


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