Komşu plajları kontrollü açıyor

3 bine yakın koronavirüs vakasının, 160 civarında Kovid-19’dan ölümün görüldüğü batıdaki komşumuz Yunanistan’ın ekonomisinin en önemli dayanaklarından biri yaz turizmi. Yunanistan bu nedenle bu hafta sonu 515 plajını halka açmaya hazırlanıyor. Ama plajlarda koronavirüs önlemlerine uygun hareket edilmesini sağlayacak birtakım yasaklar bulunacak.

Müzik de çalınmayacak

İşte Yunan yetkililerin açmaya karar verdiği halka açık plajlarda uygulayacağı kurallar:

Yunan hükümetine tavsiyelerde bulunan bilim kurulu, plajlarda da sosyal mesafe uygulamasının şart olduğunu söyledi. Bu nedenle plajlarda 1000 metrekare başına en fazla 40 kişi olabilecek.

Ayrıca plajlarda spor yapılması, müzik çalınması, alkol satışı ve oyun oynanması da yasak kapsamına alındı.

Cinsel hayat uyarısı

Hollanda Ulusal Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü (RIVM), koronavirüs salgını önlemlerinin gevşetilmesinden sonra cinsel hayat konusunda açıklama yaptı. Enstitü, salgın nedeniyle iki aydır eve kapanan çiftlerin kontrollü bir şekilde yeniden cinsel hayatlarına dönebileceklerini bildirdi. RIVM’nin uyarılarına göre, herhangi bir hastalık belirtisi olmadığı sürece aynı çatı altında yaşayan eşlerin ilişkiye girmesinde sakınca yok. Kurum, uzun süredir saatlerce aynı ortamı paylaşan çiftler için “Her ikiniz de istiyorsanız, eşinizle birlikte olabilirsiniz” önerisinde bulundu. Daha önce salgından korunmak için eşlerinden, sevgililerinden uzak durmaları istenen kişilerin artık fiziksel ve cinsel temasta bulunabileceği belirtildi.

Trump: Yıl sonuna kadar elimizde bir aşı olacak

ABD Başkanı Donald Trump, Kovid-19’a karşı yürütülen aşı çalışmalarına ilişkin Beyaz Saray’da basın toplantısı düzenledi. Trump, yıl sonuna kadar bir aşı bulacaklarını düşündüklerini belirterek, bu aşıların ülke içine en hızlı şekilde ulaştırılması için “ışık hızından daha hızlı” anlamına gelen “Warp Speed” isimli bir proje başlattıklarını duyurdu. Günlük 350 bini bulan test kapasiteleri sayesinde şu anda ülkenin hemen hemen bütün eyaletlerinin normalleşme planlarını açıkladığına işaret eden Trump, “Ülkemizin normalleşmesinin bir diğer önemli ayağını da virüse karşı etkili tedavi ve aşıların geliştirilmesi oluşturuyor. Bu yıl sonuna kadar elimizde bir aşı olacağını düşünüyoruz, yapabilirsek daha önce yapacağız” dedi. Şu anda 100’den fazla tedavi yönteminin ABD Gıda ve İlaç İdaresi’nin kısmi onayını aldığına, 130 tedavinin de aktif test aşamasında olduğuna işaret eden Trump, “Çok da uzak olmayan bir gelecekte çok ilgi çekici haberler yazacağınızı düşünüyorum” diye konuştu.

Erkeklere göre maske takmak bir zayıflık

Erkeklerin koronavirüsten daha fazla etkilendiğine dair veriler konuşulurken, Amazon’un 2 bin 459 kişiyle yaptığı araştırma, erkeklerin maske takma zorunluluğuna kadınlar kadar uymadığını gösterdi. Araştırmayı kaleme alan Valerio Capraro ve Helene Barcelo, “Erkekler kadınlara göre maskeyi utanç verici, zayıflık göstergesi, damga gibi görüyor ve havalı bulmuyor. Cinsiyet farklılıklarından kaynaklanan eğilimler maske takma konusunda da kendini belli ediyor. Erkekler maske taktıklarında olumsuz duygulara kapılıyor” dedi. Kovid salgınından en fazla etkilenen Çin, İtalya, İspanya ve ABD’de erkekler arasındaki ölüm oranları kadınlara göre daha yüksek. Öte yandan Türkiye’de de kadınların koronavirüs tedbirlerine daha fazla uyduğu dile getirilmişti.

Vuhan’da test kuyruğu

Koronavirüs salgınının başlangıç yeri olan Çin’in Vuhan kentinde yaşayan 11 milyon kişinin test edileceğinin açıklanmasının ardından dün Vuhanlılar test kuyruklarında beklemeye başladı. Test kararı, ikinci dalgayı engellemek amacıyla alındı. Vuhan’da bir ay hiç yeni vaka görülmemesinin ardından geçen hafta 6 yeni vaka tespit edilmişti. Testler parklarda, otoparklarda ve sitelerde kurulan çadırlarda yapılıyor. Çinli yetkililer tüm kenti test etmeyi 10 günde bitirmeyi planladıklarını açıklamıştı. Ancak Çin medyası bunun pek mümkün olmadığına dikkat çekiyor.

Çin’de bir aydır koronavirüs nedeniyle ölüm olmadığı açıklandı.

Öte yandan Çin’e bağlı özerk Hong Kong’a giden herkese de koronavirüs testi yapılıyor, test yapılanlar sonuç çıkana kadar birkaç saat havalimanında bekletiliyor.

Singapur da bu yıl Suudi Arabistan’a hacca gitmeyi bekleyen 900 vatandaşının hac planlarını 2021’e erteleme kararı aldı.

Bağırınca da virüs bulaşıyor

ABD’de yayımlanan yeni bir araştırma, Kovid-19’un sadece öksürme ve hapşırmayla değil, yüksek sesle konuşunca ya da bağırınca da yayıldığını ortaya çıkardı.

ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü tarafından yapılan araştırma, koronavirüs taşıyan bir kişinin maskesiz şekilde yüksek sesle konuşması ya da bağırması durumunda etrafa yayılan virüslü tükürük damlacıklarının havada 8 ila 14 dakika kalabildiğini kanıtladı.

Araştırmaya katılan kişilerden bir dakika boyunca yüksek sesle konuşması istenen araştırmada, hassas lazerlerle damlacıkların kapalı bir ortamda ne kadar sürede yok olduğu incelendi.

Havada 14 dakika

Bir dakikalık konuşma sırasında hastalıklı bir kişinin en az bin virüslü damlacığı havaya yaydığı tespit edildi.

Virüslü taneciklerin en az 8, hatta bazılarının 14 dakika havada kalabildiği tespit edildi.

Maske takmanın hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan araştırmacılar, bazı kişilerin yüksek sesle konuşmaları ya da bağırmaları sırasında yaydıkları damlacık sayısının sadece bir dakikada 100 bine ulaştığını vurguladı.

Dedeye gözyaşı

Brezilya’da Amazon ormanlarının yakınında yer alan Manaus kentinde Kokama yerlilerinin şefi olan Messias Martins Moreira, 53 yaşında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Moreira’nın ailesi ve kabile üyeleri cenaze töreninde gözyaşlarını tutamadı. Ölen şefin oğlu Miqueias Moreira’nın cenazede başına tüylerden yapılan bir taç takması dikkat çekti. Öte yandan, cenazede kabile üyelerinden bazıları üzerinde “Yerlilerin yaşamı önemlidir” yazan maskeler taktı. Aralarında koronavirüsün hızla yayıldığı Amazon yerlileri, tıbbi imkanlardan uzak olduklarından salgından çok kötü bir şekilde etkilenecekleri ve soylarının tükeneceği konusunda yetkililere çağrıda bulunuyor. l DIŞ HABERLER