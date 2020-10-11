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11.10.2020 - 14:43 | | AA

Komşu'da durum çok ciddi! Hızla artıyor...

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 251 artarak 28 bin 544 oldu. Ülkede salgın başlangıcından bu yana en yüksek ölü sayısı kayda geçti.

Komşu'da durum çok ciddi! Hızla artıyor...

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada Kovid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 251 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 3 bin 822 yeni vaka tespit edildiğini belirtti. Lari, salgın kaynaklı toplam can kaybının 28 bin 544'e, vaka sayısının da 500 bin 75'e çıktığını aktardı. Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 482'sinin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 406 bin 389'a ulaştığı bilgisini verdi.

Lari, ülkede toplam 4 milyon 312 bin 514 kişiye test yapıldığını aktardı.Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülkedeki 31 eyaletten 30'unun "kırmızı" ve "riskli" bölgeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

Vakaların artması nedeniyle başkent Tahran, Kum, Kazvin ve Elburz eyaletlerinde yeniden kısıtlamalara gidildi.

 

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