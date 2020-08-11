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11.08.2020 - 07:00 |

Komşu’da ikinci dalga

Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 20 milyonu aştı, can kaybı da 734 bin 556’yı geçti.

Komşu’da ikinci dalga

Avrupa’da ikinci dalga paniği yaşanırken Dünya Sağlık Örgütü Acil Durumlar Programı Başkanı Dr. Mike Ryan, Batı Avrupa’nın yeni vaka artışlara hızlı tepki vermesi gerektiğini söyledi. Yunanistan’ın önde gelen bulaşıcı hastalıklar uzmanı Prof. Dr, Gkikas Magiorkinis, ülkesinin salgının ikinci dalgasına resmen girdiğini açıkladı. Toplam 5423 Kovid-19 vakasının bulunduğu Yunanistan’da 24 saatte 203 yeni vaka tespit edildi.

İstanbul'da "Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları" oluşturulduİstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıyanlar ve onlarla temas eden herkesin, 14 gün boyunca evlerinde izole edilmesi, bu kişilerin evlerine giriş-çıkışın mutlaka sınırlandırılması ve kontrol edilmesi gerektiğini belirterek, bu amaçla "Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları" oluşturduklarını bildirdi.
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