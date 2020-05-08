MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Kongo Cumhuriyeti’nde yıldırım düştü: 20 ölü
ABONE OL
08.05.2020 - 03:49 | | AA

Kongo Cumhuriyeti’nde yıldırım düştü: 20 ölü

Kongo Cumhuriyeti’nin başkenti Brazavil’in banliyösü Kintele’de yıldırım düşmesi sonucu 20 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kongo Cumhuriyeti’nde yıldırım düştü: 20 ölü

 

Kintele Belediye Başkanı Stella Mensah Sassou Nguesso, yüksek gerilim hattına yıldırım düştüğünü ve oluşan yüksek voltajın 20 kişinin hayatına mal olduğunu açıkladı.

Nguesso çok sayıda kişinin de yaralandığını ve yaralıların bölgedeki Talangai Hastanesi’ne sevk edildiğini belirtti.

Bazı görgü tanıkları ise oluşan yüksek voltajın evlere ve sokaktaki su birikintilerine isabet ettiğini can kayıplarının buralarda yaşandığını ifade etti.

Tropikal iklim kuşağında yer alan Kongo Cumhuriyeti’nde yağış sezonunda sık sık yıldırım düşmesi nedeniyle çok sayıda kişi yaşamını yitiriyor, birçok ev ve iş yeri zarar görüyor.

Adana'da narkotik uygulamasına helikopter desteğiAdana'da 540 polisle helikopter destekli narkotik uygulaması yapıldı. Kent merkezindeki ana arterlerde ve caddelerde 540 polisin katıldığı uygulamada, şüphe üzerine durdurulan araçlarda aramalar yapıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yer: Esenler! Vatandaşlar uyarıldı, sokak kapatıldı...

Yer: Esenler! Vatandaşlar uyarıldı, sokak kapatıldı...

Emeklilere büyük kolaylık! Artık...

Emeklilere büyük kolaylık! Artık...

24 ilde 2 gün sokak kısıtlaması! Genelgenin detayları...

24 ilde 2 gün sokak kısıtlaması! Genelgenin detayları...

Binlerce öğrenciyi ilgilendiriyor! Sınıf geçme esasları belirlendi

Binlerce öğrenciyi ilgilendiriyor! Sınıf geçme esasları belirlendi

Sıradaki Haber