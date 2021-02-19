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19.02.2021 - 02:15 | | AA

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde gizemli metal blok ateşe verildi

Dünyanın farklı yerlerinde gizemli şekilde ortaya çıkan ve kaybolan metal blok (monolit), Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin başkenti Kinşasa’da ortaya çıkmasının ardından ateşe verildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde gizemli metal blok ateşe verildi

 

Ulusal basındaki haberlere göre, KDC’nin başkentinde yeniden ortaya çıkan gizemli monolit halk tarafından yakıldı. 

Başkent sakinlerinin başta büyük ilgi gösterdikleri monoliti büyücülerin gönderdiği iddiası üzerine ateşe verdikleri belirtildi. 

Gizemli şekilde ABD ve Romanya’da da ortaya çıkan, ardından da kaybolan monolitlerin son örneklerinden biri Şanlıurfa'da Göbeklitepe yakınlarındaki tarlada toprağa saplı halde bulunmuştu.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ilk 'Regaip Kandili' idrak edildiDiyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın cemaate vaaz vererek katıldığı programla üç ayların habercisi olan Regaip Kandili Ayasofya Camii'nde ilk defa idrak edildi. Cemaatin maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.
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