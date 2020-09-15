MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Kongo'da maden faciası: 50 ölü!
ABONE OL
15.09.2020 - 02:52 | | AA

Kongo'da maden faciası: 50 ölü!

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin (KDC) Güney Kivu eyelati Kamituga bölgesinde altın madeninde yaşanan göçükte en az 50 kişi hayatını kaybetti.

Kongo'da maden faciası: 50 ölü!

Eyalet valisi Theo Ngwabije Kasi, basına yaptığı açıklamada, Kamituga bölgesinde altın madeninde göçük meydana geldiğini duyurdu.

Kasi, olayda en az 50 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Göçüğe bölgede bir haftadır etkili olan sağanağın yol açtığını belirten eyalet valisi, iki günlük yas ilan edildiğini duyurdu.

Kamituga Belediye Başkanı Alexandre Bundya, hala göçük altında maden işçisi olabileceğini belirterek, yerel halkı arama kurtarma çalışmalarına katkı sunmaya davet etti.

 

 

'Kayalıklardan bir kişi düştü' iddiası ekipleri harekete geçirdiKayseri'nin Talas ilçesinde "Kayalıklardan biri düştü" diye ihbar alan ekipler harekete geçti. Dik yamaçlarda yaklaşık 3 saat boyunca arama yapan ekipler düşen birine rastlamadı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bakan Koca, 5 ilin sağlık müdürü ile görüştü

Bakan Koca, 5 ilin sağlık müdürü ile görüştü

Milyonlar bekliyordu ilk adım geldi! Faiz indirimi, taksit ve...

Milyonlar bekliyordu ilk adım geldi! Faiz indirimi, taksit ve...

Zatürre ve grip aşısı Koronadan korur mu?

Zatürre ve grip aşısı Koronadan korur mu?

Lösemiyle mücadele eden 'Maskeli Şebnem' yaşamını yitirdi

Lösemiyle mücadele eden 'Maskeli Şebnem' yaşamını yitirdi

Sıradaki Haber