Köpekler 11 bin yıllık dostumuz

Araştırmayı yürüten uluslararası ekip, antik dönemden kalma ve farklı kültürlere ait 27 köpek kalıntısının DNA haritasını çıkarıp inceleyerek bunları birbirleriyle ve modern köpeklerin genomlarıyla kıyasladı. Araştırmaya göre, önce Kuzey Yarımküre’de yayılan köpeklerin beş farklı türü evrildi. Avrupa’daki köpeklerin Orta Doğu ve Sibirya olmak üzere iki kökene dayandıkları, başlangıçta çeşitlilik gösterdikleri ama Bronz Çağı ile birlikte tek bir soyun yaygınlık kazandığı tahmin ediliyor.



‘En eski partnerimiz’



Araştırmanın, tüm köpeklerin birkaç kurttan türediğini belirten senaryo ile uyumlu olduğu bildirildi. Oxford Üniversitesi Profesörü Greger Larson, “Köpekler hayvanlar arasında bizim en eski ve en yakın partnerimiz” dedi. Köpeklerin, yiyecek ararken insanların kamplarına giren kurtlardan evrimleştikleri, zamanla kampları korudukları ya da ava çıkan insanlara eşlik ettikleri düşünülüyor. Kediler gibi diğer hayvanların ise insanların çiftlik yaşamına geçmeye başladıkları 6 bin yıl önce evcilleştirildiği sanılıyor.