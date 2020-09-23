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23.09.2020 - 14:33 |

Köpekler koronavirüslü yolcuları koklayarak bulacak

İlk testler eğitimli köpeklerin virüsün kokusunu yaklaşık yüzde 100 kesinlikle alabildiğini gösteriyor.

Köpekler koronavirüslü yolcuları koklayarak bulacak

Finlandiya'da bir havalimanı, koronavirüs taşıyan yolcuları saptamak için kokuya duyarlı eğitimli köpekleri kullanmayı deniyor.

Helsinki Havalimanı'nda uygulanan pilot proje bu hafta, programa kayıtlı 16 köpekle başlıyor. Vardiya başına 4 köpek görev alıyor.

Proje, Helsinki Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nin eğitimli köpeklerin Kovid-19'un kokusunu yaklaşık yüzde 100 kesinlikle tanıyabildiğini gösteren deneylerinin ardından geldi.

Finlandiya merkezli havaalanı operatörü Finavia da köpeklerin koronavirüsü çok daha küçük numunelerde saptayabildiğini söyledi: PCR testlerinin gerektirdiği 1,8 milyon moleküle kıyasla köpeklerin virüsü saptaması için 10 ila 100 molekülün yeterli olduğu görüldü.

Helsinki Havalimanı'nın yöneticisi Ulla Lettijeff, "22 Eylül 2020'de başlayacak pilot proje özgün bir uygulama ve dünyada ilk" dedi.

"Kovid-19'a karşı daha önce hiçbir havalimanı bu kadar büyük ölçekli bir köpek koku saptama uygulaması başlatmamıştı. Bu, Kovid-19'u yenmeye giden yolda atılmış fazladan bir adım olabilir."

Ayrıca köpeklerle yolcular arasında doğrudan etkileşim olmayacak. Bunun yerine yolculardan ciltlerini bir test mendiliyle silmeleri istenecek.

Köpekler bu mendilleri koklayacak ve koronavirüs taşıdığı tespit edilen herkes bir sağlık bilgilendirme noktasına yönlendirilecek.

Köpekleri, koku saptama alanında uzmanlaşmış, Finlandiye merkezli kuruluş Wise Nose eğitti.

Hayvanların çoğunun daha önceden koku saptama deneyimi bulunuyor, onlara koronavirüs saptamayı öğretmek için gereken süreyse her birinin geçmiş deneyimlerine göre değişiklik gösteriyor.

Örneğin köpeklerden biri, 8 yaşındaki tazı kırması Kössi, kokuyu saptamayı yalnızca 7 dakikada öğrendi.

Kaynak: Independent Türkçe

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