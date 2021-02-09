09.02.2021 - 14:39 | | DHA
Köpüren denizin keyfini çıkaran köpek viral oldu
İngiltere’de köpüren denizin keyfini çıkaran Eddy adlı köpeğin o anları sosyal medyada viral oldu.
İngiltere'de harika bir görsel şölen oluşturan inanılmaz bir doğa olayı yaşandı. Deniz, adeta deterjan dökülmüş gibi köpürürken, kıyıya vuran köpükleri gören sahile akın etti. Jane Hardy, Eddy adlı köpeğini Northumberland'daki Seaton Point plajına götürdü. Köpüren denizin tadını çıkaran Eddy'nin o anları sosyal medyada binlerce kez izlenerek viral oldu.
Prof. Dr. Tufan Tükek'ten mutasyonlu koronavirüs uyarısı: Brezilya varyantı Türkiye'de ilk kez tespit edildiİstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, koronavirüsün farklı mutasyonlarının Türkiye'de görülmesinin ardından çok önemli uyarılarda bulundu. Tükek, artık pozitif teşhis alan tüm hastaların evde ya da hastanede farketmeksizin, tek kişi olarak izolasyonda kalması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Tufan Tükek, yeni tip mutantlar nedeniyle çok dikkatli olunması gerektiği belirtti. Tükek, Brezilya varyantının Türkiye'de ilk kez bir hastada tespit edildiğini de açıkladı.