Körfez krizi bitti

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Bahreyn’in Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini dondurması ve hava sahalarını Doha’ya kapatmalarıyla başlayan “Körfez krizi”, 3.5 yılın ardından dün resmen sona erdi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi için ülkeye gelen Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’yi sarılarak karşıladı. Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA’nın yayınladığı videoda, Veliaht Prens Bin Selman’ın, zirvenin yapılacağı El-Ula kentine gelen Katar Emiri Al Sani’ye uçaktan indikten sonra sıcak bir karşılama yaptığı ve ikilinin sarıldığı görüldü.

İmzalar atıldı

Daha sonra, el-Ula kentinde gerçekleştirilen 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) zirvesinde liderler sonuç bildirgesini imzaladı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman açılışta yaptığı konuşmada, Kuveyt’e ve ABD’ye Körfez’deki krizin çözümü için çabaları nedeniyle teşekkür etti; nükleer faaliyetlerinde uranyum zenginleştirme kararı alan Tahran yönetimine yüklenerek, “İran’ın nükleer programı, bölgesel ve uluslararası güvenliği tehdit ediyor” dedi. Konuşmaların ardından liderler, 41. KİK zirvesi sonuç bildirgesini imzaladı.

Zirveye, Bahreyn heyeti adına Veliaht Prens Selman bin Hamed bin İsa Al Halife, Umman adına Başbakan Yardımcısı Fahd bin Mahmud Al Said, Kuveyt Emir Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Birleşik Arap Emirlikleri’nden ise Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid katılıyor. Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı ve Ortadoğu Özel Danışmanı Jared Kushner’ın yanı sıra Katar’a yönelik ambargoya katılan Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü de zirveye katılan isimler arasında yer alıyor.

Kriz nasıl ortaya çıkmıştı?

Körfez ülkeleri arasında benzeri görülmemiş krize yol açan gelişmeler, 23 Mayıs 2017 gecesi geç saatlerde Katar resmi ajansı QNA’da Katar Emiri Şeyh Temim Al Saniye atfen ABD karşıtı ve İran’a destek açıklamalarının yayınlanmasının ardından başladı. Doha yönetimi, bunun siber saldırı sonucu ajansın sistemine sızan bilgisayar korsanlarının işi olduğunu ve Emir Şeyh Temim’in böyle bir açıklama yapmadığını duyurdu. Ancak BAE, Suudi Arabistan ve Mısır medyası konuyla ilgili Katar’ı eleştiren çizgide yayınlarını yoğunlaştırarak sürdürdü. Suudi Arabistan, BAE, Mısır, Bahreyn, 5 Haziran 2017 sabahı, Doha ile diplomatik ilişkilerini sonlandırdığını, hava sahalarını Katar’a kapattıklarını açıklamıştı. Katar’ın dış dünyaya açılan tek kara kapısının da Riyad tarafından kapatılmasıyla Körfez’in tarihteki en büyük diplomatik krizi başladı. Katar’ı “terör gruplarını desteklediği” suçlamasıyla diplomatik ablukaya alan Suudi Arabistan, Bahreyn ve BAE, 14 gün içinde vatandaşlarının Katar’ı terk etmelerini, Katarlıların da aynı şekilde ülkelerinden ayrılmalarını talep etti.