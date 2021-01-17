Korkunç! Hastaneye kaldırılan her 5 Kovid hastasından ikisi öldü

The Lancet Respiratory Medicine dergisinde yayımlanan araştırmaya göre Brezilya'da yoğun bakım servislerine kabul edilenlerin oranının yüzde 60'a, entübe cihazına bağlananların oranının da yüzde 80'e çıkmasıyla birlikte hastane içinde ölüm oranı yüzde 38'e ulaştı.

Yapılan analizde, Brezilya'da hastaneye yatırılan ilk 250 bin Kovid-19 hastası arasındaki ölüm oranlarını değerlendirmek için ülke çapında bir takip sisteminden edinilen veriler dikkate alındı. İnceleme sonucu, hastaneye yatırılan 254 bin 288 hastanın neredeyse yarısının (yüzde 47) 60 yaş altı kişiler olduğu da tespit edildi.

Çoğunlukla sağlık sistemlerinin kapasitesi ve hazırlık durumundaki farklar nedeniyle, ölüm oranı açısından ülkeler arasında büyük farklılıklar yaşanıyor. Söz konusu analiz, Amazon şehri Manaus'ta oksijen kıtlığının yaşandığı ve bu sorunun hastaların eyalet dışındaki hastanelere toplu halde transfer edilmesine yol açtığı bir sırada yayımlandı.

Çalışmanın başyazarı olan, ISGlobal kuruluşundan araştırmacı Otavio Ranzani, "Kovid-19 teşhisiyle hastaneye yatırılan hastaların ölüm oranları veya düşük ve orta gelir grubundaki ülkelerde sağlık sistemlerinin pandemiyle nasıl başa çıktığına dair şu ana dek elimizde çok sınırlı veri bulunuyor" dedi.

Brezilya, 210 milyonluk nüfusu için ulusal sağlık sistemi bulunan üst orta gelir grubunda bir ülke. Bununla birlikte, ülkenin Kovid-19'la mücadelesi hem siyasi hem de ekonomik krizler dolayısıyla başarısızlığa uğramış durumda ve Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, 200 binden fazla Brezilyalıyı öldüren hastalığın ciddiyetini sürekli küçümsüyor.

Diğer yandan, ülkenin çeşitli bölgelerinde sağlık hizmeti sunmada büyük farklılıklar yaşanıyor. Geçen yıl Sağlıkta Bilimsel ve Teknolojik İletişim ve Bilgi Enstitüsü, 7,8 milyondan fazla Brezilyalının, Kovid-19 tedavisinde ihtiyaç duyulan epey karmaşık sağlık hizmetlerinin bulunduğu kasabalara en az 4 saat uzakta yaşadığı sonucuna varmıştı.

Virüs Brezilya'nın 5 bölgesinin tamamında sağlık sistemini altüst etse de pandeminin başlangıcında ülkenin kuzey ve kuzeydoğusunda hastaneye yatış rakamları ve ölüm oranları önemli ölçüde daha yüksekti. Kuzeydoğudaki hastanelerde 60 yaş altı hastaların yüzde 31'i hayatını kaybederken, ülkenin güneyi içinse bu oran yüzde 15'ti.

Çalışmanın koordinatörlüğünü üstlenen, Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'nden araştırmacı Fernando Bozza şunları söyledi:

"Ölüm oranlarındaki bu bölgesel farklılıklar -pandemiden önce zaten var olan- daha iyi sağlık hizmetlerine erişimdeki farklılıkları yansıtıyor.

Bu, Kovid-19'un sadece en savunmasız hastaları değil en kırılgan sağlık sistemlerini de orantısız etkilediğini gösteriyor."

Araştırma, Manaus şehrindeki hastanelerde oksijen depolarının tükenmesiyle birlikte Amazonas eyaletinde gitgide kötüleşen bir krizin ortasında yayımlandı. Temmuz 2020'den bu yana Amazonas'ta dolaştığına inanılan ve son derece bulaşıcı olan varyantla bağlantılı kriz, Kovid-19 hastalarının Manaus'tan toplu halde transfer edilmesine neden olmuştu. Eyalet genelinde 6 binden fazla kişi Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybetti.

Bakanlık verilerine göre Brezilya, salgının başlamasından bu yana 8 milyon 324 bin 294 vaka kaydetti ve ülkedeki resmi can kaybı 207 bin 95'e ulaştı. Brezilya bu rakamlarla, ABD ve Hindistan'ın ardından salgından en çok etkilenen üçüncü ülke konumunda yer alıyor.

Kaynak: Independent Türkçe