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04.04.2020 - 02:36 | | AA

Korkutan açıklama! 5 bebekte corona virüs tespit edildi

Gelen son dakika haberine göre; ABD'nin Maryland eyaletinde biri 1 aylık, 5 bebekte yeni tip corona virüse (covid-19) rastlandığı bildirildi.

Korkutan açıklama! 5 bebekte corona virüs tespit edildi

 

Maryland Valisi Larry Hogan yaptığı günlük basın toplantısında, eyaletteki 1 yaşından küçük 5 bebeğin Kovid-19 testinin "pozitif" çıktığını duyurdu.

Bebeklerin en küçüğünün henüz 1 aylık olduğuna işaret eden Hogan, "Gerçek şu ki bu hastalık hiçbir ayrım gözetmiyor, kimse dokunulmaz değil." değerlendirmesinde bulundu.

Maryland'de şu anda 2 bin 758 kişide Kovid-19'a rastlanırken, 42 kişi de virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Hogan, geçen hafta yaptığı açıklamada Maryland ve Virginia da dahil başkent Washington ve çevresinin Kovid-19 salgının ABD'deki yeni merkezi olabileceği uyarısında bulunmuştu.

MSB'den 'sosyal mesafe' videosuMilli Savunma Bakanlığı'nca Mehmetçiğin koronavirüsle mücadele kapsamında, dinlenme alanlarında sosyal mesafe kuralına dikkat ettiğine ilişkin video paylaşıldı.
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