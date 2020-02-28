28.02.2020 - 18:17 | | AA
'Korona' Güney Amerika'da! İlk vakalar kayda girdi
Güney Amerika ülkesi Brezilya'da iki gün önce ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görülmesinin ardından Meksika'da da ilk vakalar kayıtlara girdi.
Meksika Sağlık Bakanı Yardımcısı Hugo Lopez Gatell, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınına yakalananlardan birinin başkent Meksiko'da, diğerinin ülkenin kuzeybatısındaki Sinaloa eyaletinde olduğunu açıkladı.
Gatell, Kovid-19 virüsüne yakalanan 2 hastanının da durumlarının ciddi olmadığını söyledi.
Türkiye kapıları açtı, göçmenler sınıra koştu!Yunanistan Pazarkule sınır kapısından ülkelerine giriş yapmak isteyen bir grup göçmenin ülkeye girişine izin vermedi. Tampon bölgeyi otobüs çekerek kapatan Yunanistan, Pazarkule sınır kapısından ülkelerine giriş ve çıkışları durdurdu