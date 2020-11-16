Korona virüsün 2019 Eylül’den beri olduğu ortaya çıktı!

Bütün dünyayı saran corona virüs pandemisi hakkında yeni bir araştırma açıklandı. Milano Kanser Enstitüsü tarafından yapılan açıklamaya göre corona virüsün salgının başladığı Ocak ayı sonlarından çok daha önce var olduğu ortaya çıktı. Milano ve Torino'daki Yüksek Sağlık Enstitüsü'nün atık su üzerine yaptığı çalışmada, corona virüsün İtalya’da 2019 yılının Eylül ayının başlarında olduğu tespit edildi. Fransız Le Point’in haberine göre, Milano Kanser Enstitüsü ve Siena Üniversitesi tarafından yapılan ve Eylül 2019 ile Mart 2020 arasında akciğer kanseri taramasına katılanlardan alınan kan örneklerini kapsayan araştırmada hastalarda Covid-19 virüsü tespit edildi. Akciğer kanseri taramaları için 959 kişiden alınan kan örnekleri üzerinde yapılan incelemelerde, Eylül ayında alınan kan örneklerinin bir kısmında da corona virüs antikorları tespit edildi. 959 kişinin yüzde 11.6'sının corona virüse karşı antikor geliştirdiği, bunların yüzde 14'ünün de Eylül ayında alınan kan örneklerinin sahipleri olduğu belirlendi. Bu kişilerin büyük kısmının kuzeydeki Lombardiya bölgesinden olduğu açıklandı.

“SALGININ TARİHİNİ YENİDEN ŞEKİLLENDİRECEK”

Kanser Enstitüsü bilim direktörü Giovanni Apolone, bulguların "salgının tarihini yeniden şekillendirebileceğini" söyledi. Mayıs ayında da, Fransa'daki bir hastaneden yapılan açıklamada, ilk vakaların Avrupa'da resmi olarak bildirilmesinden yaklaşık bir ay önce Covid-19 olan birini tedavi ettiğini açıklamıştı. Dün İtalya'da yeni tip corona virüs salgınında, hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 546 artarak, 45 bin 229'a yükselmişti. Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 33 bin 979 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Salgının başlangıcından beri virüs kapan kişi sayısı 1 milyon 178 bin 529 olmuştu.

Aktif Covid-19 hasta sayısı 712 bin 490'a, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 3 bin 442'ye ulaşmıştı. Hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 546 artarak, 45 bin 229'a yükselmişti.

ROMA VE TORİNO’DA COVİD-19 TEDBİRLERİ PROTESTO EDİLDİ

Salgının ikinci dalgasıyla, ilk dalgadaki topyekun kapanma yerine üç aşamalı risk ve ona uygun tedbir stratejisiyle mücadele etme kararı alan İtalyan hükümeti, artan vakalar itibariyle Toskana ve Campania bölgelerini de bugünden itibaren yüksek riskli kırmızı kategoriye aldı. Böylece ülkede kırmızı kategoriye alınan bölge sayısı 7'ye çıktı. Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia ve Marche bölgelerinin de risk seviyesi, turuncu ile orta-yüksek kategoriye yükseltildi. Ülkede turuncu kategorideki bölge sayısı da 9'a yükseldi. Halihazırda 5 bölge ise orta-riskli sarı kategoride yer alıyor.

Kırmızı ve turuncu kategorilerde iş, sağlık ve acil durum dışında şehirler arası ve bölgeler arası seyahat yasak, restoran ve bar-kafeler de sadece paket servis yapabiliyor. Sarı bölgelerde ise gece sokağa çıkma yasağı uygulanırken, restoran, bar-kafelerin 18.00'e kadar hizmet etmesine izin veriliyor.

Öte yandan, başkent Roma'da yaklaşık 300 kişi, şehir merkezindeki Venedik meydanında toplanarak, hükümetin covid-19 tedbirlerini protesto etmek istedi. İzinsiz protestoya emniyet güçleri müdahale etti. İtalyan basınına yansıyan haberlerde, izinsiz gösterilerini sürdürmek isteyen bazı protestocuların gözaltına alındıkları bildirildi. Benzer şekilde, kuzeydeki Torino kentindeki Castello meydanında yapılan covid-19 tedbirleri karşıtı gösteride, maske takmayan 2 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi. (NTV)