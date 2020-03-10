Koronavirüs adımı! 'Cemaatle namaz yasağına uyulmalı' fetvası

Sistani, koronavirüsün yayıldığı Irak'ta cemaatle namaz kılmanın hükmüne dair yöneltilen soruya karşılık, cemaatle namaz kılınmasının yasaklandığı bölgelerde bu yasağa uyulmasının gerekliliğini vurguladı.

Şii dini merci, sosyal medya hesabında paylaşılan fetvasında, şunları kaydetti:

"Koronavirüsün yayılmasını engellemek amacıyla bu tür toplanma eylemlerinin yasaklandığı yerlerde, bu önleme uyulmalı ve ciddiye alınmalı."

Irak'ta sağlık makamları ülkede ilk kez 24 Şubat'ta tespit edilen koronavirüs vakasının son verilere göre 73'e yükseldiğini, hastalıktan 7 kişinin öldüğünü, 7 kişinin de iyileştiğini duyurmuştu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İslam Alimleri Birliği Süleymaniye Ofisi'nden daha önce yapılan yazılı açıklamada, ikinci bir duyuruya kadar vakit namazlarının camilerde cemaatle kılınmayacağı bildirilmişti.