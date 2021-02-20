MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Koronavirüs aşısı olmak için yaptılar! Son anda fark edildi
ABONE OL
20.02.2021 - 18:39 | | DHA

Koronavirüs aşısı olmak için yaptılar! Son anda fark edildi

ABD'nin Florida eyaletindeki iki kadın, erken koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmak için hastaneye yaşlı kılığında girdi. Sağlık ekipleri tarafından fark edilen iki kadına polisin soruşturma başlattığı belirtildi.

Koronavirüs aşısı olmak için yaptılar! Son anda fark edildi

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) şaşırtan bir olay yaşandı. Florida eyaletinde erken koronavirüs aşısı olmak isteyen Olga Monroy Ramirez ve Martha Monroy adlı iki kadın yaşlı kılığında hastaneye girdi. Ramirez ve Monroy bone, eldiven ve sahte gözlük takarak kendilerine yaşlı süsü verdiği ifade edildi. Hastane görevlilerinin dikkati sayesinde fark edilen kadınların ikinci doz aşıyı yaptırmak için böyle bir girişimde bulunduğu açıklandı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Orange County Şerif Ofisi, iki kadının erken aşı olmak için yaptığı girişime şaşırdıklarını ifade ederek, yaşlı kılığına giren Olga Monroy Ramirez ve Martha Monroy'nin gerçek yaşlarının 3 yaşlarında olduğunu açıkladı. Orange County Şerif Ofisi,olayla ilgli soruşturma başlatıldığını ifade ederken, Olga Monroy-Ramirez ve Martha Monroy'ın ikinci aşıyı alıp almadıklarının araştırıldığını belirtti.

    Yanan elektrik teline tekme atması korkuttuTekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir kişinin, direkten koparak yere düşen ve alev alan elektrik teline tekme attı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son depremler 20 Şubat 2021 Cumartesi | AFAD - Kandilli: Son dakika oluşan depremler listesi

    Son depremler 20 Şubat 2021 Cumartesi | AFAD - Kandilli: Son dakika oluşan depremler listesi

    MEB resmen duyurdu! Ve değişti, yasak geldi...

    MEB resmen duyurdu! Ve değişti, yasak geldi...

    14.9 milyon kişi temiz suya erişemiyor

    14.9 milyon kişi temiz suya erişemiyor

    Son dakika! Son tablo korkuttu: Bakanlık sıcak gelişmeyi paylaştı

    Son dakika! Son tablo korkuttu: Bakanlık sıcak gelişmeyi paylaştı

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet